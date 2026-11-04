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Un concierto de violín y piano a cargo de Carolina Hasaj y Edgardo Martínez Lázaro en el Teatro Solís

El espectáculo incluye en su programa música de Piotr Ilich Chaikovski, Robert Schumann, Ernest Bloch y Franz Schubert

Carolina Hasaj
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco del ciclo de piano Raquel Boldorini, una de las más importantes representantes del pianismo en Uruguay, el dúo a cargo de Carolina Hasaj y Edgardo Martínez Lázaro presentará un concierto de violín y piano en el Teatro Solís con un programa que incluye música de Piotr Ilich Chaikovski, Robert Schumann, Ernest Bloch y Franz Schubert.

Hasaj es una violinista formada bajo la guía de su padre, Fernando Hasaj. Estudió en Buenos Aires con Pablo Saraví, además de solfeo, armonía y música de cámara en la Escuela Municipal de Música de Montevideo, y desde 2008 integra por concurso la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Estuvo nominada a los Premios Graffiti junto con el Cuarteto Aramis y recibió el premio Morosoli de Bronce por parte de la Fundación Lolita Ruibal.

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Martínez Lázaro, por su parte, se formó con Boldorini, Santiago Baranda Reyes y Martha Bozo, además de estudiar en el Conservatorio Real en Madrid con Manuel Carrara y con Daniel Elía en Buenos Aires. Entre otras cosas, participó en conciertos del Instituto Goethe, el Sodre y fue invitado por la OEA en Asunción (Paraguay). También trabajó como maestro repetidor de ópera bajo la dirección de Romano Gandolfi y Anne Randine Overby, lo que lo llevó a ser invitado a Bergen, Noruega.

Domingo 8 de noviembre a las 18 h en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Entradas a 250 pesos por Tickantel.

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