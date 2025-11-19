¡Hola !

Naomi Watts y Kim Kardashian promocionaron en Río de Janeiro ‘Todo vale’, la serie que protagonizan en Disney+

Las actrices pasaron por el Cristo Redentor y el Palacio Copacabana para promocionar la serie, que cada martes estrena un nuevo episodio en Disney+

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts en el Palacio de Copacabana, en su gira de promoción de Todo vale.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts en el Palacio de Copacabana, en su gira de promoción de Todo vale.

FOTO

Tomás Herold
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace unos días Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson terminaron su gira de promoción de la serie Todo vale en su quinta y última parada: Río de Janeiro. Las cuatro actrices pasaron por el Cristo Redentor y terminaron su viaje con una sesión de fotos en el balcón del Palacio Copacabana.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts & Niecy Nash-Betts (3)
Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts en el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts en el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts & Niecy Nash-Betts (1)
Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

El glamour que exhalan en las imágenes capturadas en Brasil es un reflejo del espíritu de la serie, en la que también actúan Glenn Close, Teyana Taylor y Matthew Noszka. Todo vale gira en torno a un equipo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un bufete dominado por hombres para abrir uno propio. Son feroces, brillantes, complejas y llevan adelante casos de parejas de alto perfil. Mientras guardan secretos escandalosos y lidian con lealtades cambiantes, se juegan todo en un escenario en el que el dinero manda y en el que el amor es un campo de batalla.

todo_vale_1_28330e66
todo_vale_98b55c46
todo_vale_5_39d0e146

El célebre productor televisivo Ryan Murphy (Glee, American Crime Story, Feud) está a cargo del guion y la producción ejecutiva de la serie —y en algunos episodios también como director—, que ya tiene varios episodios disponibles en Disney+ y estrena uno nuevo todos los martes.

