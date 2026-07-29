National Geographic estrena documental: ¿Pudo alguien sobrevivir a la destrucción de Pompeya?
Bajo el nombre de la antigua ciudad romana, National Geographic estrena esta producción cinematográfica dirigida por Kevin R. Wright que promete transportar al espectador a las últimas horas antes de la erupción
El actor y productor de cine británico Tom Hiddleston combina su intuición con la arqueología más avanzada para llevar adelante una investigación acerca de las últimas 24 horas de la erupción del volcán Vesubio, que en el año 79 enterró a la ciudad de Pompeya, así como a miles de sus habitantes.
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Bajo el nombre de la antigua ciudad romana, National Geographic estrena esta producción cinematográfica dirigida por Kevin R. Wright que promete transportar al espectador a las últimas horas antes de la erupción con una mezcla de historias personales, pruebas sorprendentes y la guía de un equipo de historiadores, geólogos, arqueólogos y especialistas en desastres que tratarán de dar respuesta a la mayor pregunta: ¿Pudo alguien sobrevivir a la destrucción de Pompeya?.