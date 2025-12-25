¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘One Battle After Another’, Rosalía e Ian McEwan: las recomendaciones culturales de Barack Obama

Como cada fin de año, el expresidente de Estados Unidos compartió sugerencias de libros, películas y música

Barack Obama. 

Barack Obama. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Desde hace más de una década, las listas culturales de Barack Obama dejaron de ser un gesto personal para convertirse en un termómetro global del consumo cultural. Libros que se agotan, películas que vuelven al centro de la conversación y canciones que cruzan generaciones: cada fin de año, las recomendaciones del expresidente de Estados Unidos generan expectativa y debate, tanto en la industria editorial como en el cine y la música.

La tradición comenzó durante su paso por la Casa Blanca y se consolidó después de su presidencia, cuando Obama continuó compartiendo en redes sociales aquello que lo conmovió, lo entretuvo o lo hizo pensar a lo largo del año. Lejos de limitarse a los grandes éxitos comerciales, sus listas suelen combinar autores consagrados y nuevas voces, producciones independientes y una diversidad cultural que trasciende fronteras.

En este cierre de 2025, Obama volvió a cumplir con el ritual y publicó sus selecciones de libros, películas y música, reafirmando su rol como una de las figuras públicas con mayor influencia cultural a escala global.

Para todos los gustos

La lista literaria de 2025 combina ficción y no ficción, con historias atravesadas por la identidad, la memoria y las tensiones del mundo contemporáneo. Entre los títulos destacados aparecen obras de autores reconocidos, como Zadie Smith, Ian McEwan y Kiran Desai, junto a ensayos que invitan a reflexionar sobre la sociedad estadounidense y sus transformaciones. Como en otras ediciones, la selección apuesta por lecturas que dialogan con el presente y desafían al lector.

En cine, Obama optó por una selección diversa, en la que conviven grandes producciones con relatos más íntimos y autorales. Dramas, adaptaciones literarias y películas con fuerte contenido social integran una lista que vuelve a poner el foco en el poder del cine como herramienta narrativa y de reflexión.

La música vuelve a ser uno de los terrenos donde más se percibe la amplitud de gustos del expresidente. En su playlist de 2025 conviven el pop, el hip-hop, el R&B, sonidos latinos y propuestas internacionales. La selección combina artistas ampliamente reconocidos con otros de menor difusión, y hasta suma canciones en español.

Embed

La lista completa

Libros

  • Paper Girl, Beth Macy
  • Flashlight, Susan Choi
  • We the People, Jill Lepore
  • The Wilderness, Angela Flournoy
  • There Is No Place for Us, Brian Goldstone
  • North Sun, Ethan Rutherford
  • 1929, Andrew Ross Sorkin
  • The Loneliness of Sonia and Sunny, Kiran Desai
  • Dead and Alive, Zadie Smith
  • What We Can Know, Ian McEwan
  • The Look, Michelle Obama

Películas

  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sinners (Pecadores)
  • It Was Just an Accident (Un simple accidente)
  • Hamnet
  • Sentimental Value (Valor sentimental)
  • No Other Choice
  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Train Dreams (Sueño de trenes)
  • Jay Kelly
  • Good Fortune (Cuando el cielo se equivoca)
  • Orwell: 2+2=5

Música

  • Nice To Each Other, Olivia Dean
  • Luther, Kendrick Lamar & SZA
  • TaTaTa, Burna Boy ft. Travis Scott
  • Jump, BLACKPINK
  • Faithless, Bruce Springsteen
  • Pasayadan, Ganavya
  • 99, Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John
  • Pending, Lil Naay & Myke Towers
  • Sexo, violencia y llantas, Rosalía
  • Metal, The Beths
  • Abracadabra, Lady Gaga
  • Just Say Dat, Gunna
  • The Giver, Chappell Roan
  • Aurora, Mora & De La Rose
  • Silver Lining, Laufey
  • No More Old Men, Chance the Rapper & Jamila Woods
  • Bury Me, Jason Isbell
  • I Wish I Could Go Travelling Again, Stacey Kent
  • Please Don’t Cry, Kacy Hill
  • Stay, Roe
  • Never Felt Better, Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
  • In the Name of Love, Victoria Noelle
  • Ancient Light, I’m With Her
  • Vitamina, Jombriel, DFZM & Jøtta
  • Float, Jay Som ft. Jim Adkins
  • Ordinary, Alex Warren
  • Sycamore Tree, Khamari
  • NOKIA, Drake
  • En Privado, Xavi & Manuel Turizo
  • Not In Surrender, Obongjayar
Embed

Selección semanal
Sindicatos

PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

Por Martín Mocoroa
Fiscalía General de la Nación

La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

Por Macarena Saavedra
Sistema financiero

Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

Por Redacción Búsqueda
SNIS

Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

Con 11.000 inscriptos, la Carrera Solidaria de Papá Noel de Madrid batió su propio récord de participantes. 

Disfrazados de Papá Noel, miles corrieron en Madrid y remaron en góndolas en Venecia

Por Redacción Galería
El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales de música electrónica.

¿Por qué, mientras baja el número de católicos, crecen la fe elegida y las búsquedas espirituales?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
El monarca respetó los minutos de espera para que la cerveza se asiente antes de llenar la pinta.

El rey Charles III dejó el protocolo para servirse “una pinta perfecta” de cerveza Guinness

Por Redacción Galería