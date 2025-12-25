‘One Battle After Another’, Rosalía e Ian McEwan: las recomendaciones culturales de Barack Obama

Como cada fin de año, el expresidente de Estados Unidos compartió sugerencias de libros, películas y música

Desde hace más de una década, las listas culturales de Barack Obama dejaron de ser un gesto personal para convertirse en un termómetro global del consumo cultural. Libros que se agotan, películas que vuelven al centro de la conversación y canciones que cruzan generaciones: cada fin de año, las recomendaciones del expresidente de Estados Unidos generan expectativa y debate, tanto en la industria editorial como en el cine y la música.

La tradición comenzó durante su paso por la Casa Blanca y se consolidó después de su presidencia, cuando Obama continuó compartiendo en redes sociales aquello que lo conmovió, lo entretuvo o lo hizo pensar a lo largo del año. Lejos de limitarse a los grandes éxitos comerciales, sus listas suelen combinar autores consagrados y nuevas voces, producciones independientes y una diversidad cultural que trasciende fronteras.

En este cierre de 2025, Obama volvió a cumplir con el ritual y publicó sus selecciones de libros, películas y música, reafirmando su rol como una de las figuras públicas con mayor influencia cultural a escala global.

Para todos los gustos La lista literaria de 2025 combina ficción y no ficción, con historias atravesadas por la identidad, la memoria y las tensiones del mundo contemporáneo. Entre los títulos destacados aparecen obras de autores reconocidos, como Zadie Smith, Ian McEwan y Kiran Desai, junto a ensayos que invitan a reflexionar sobre la sociedad estadounidense y sus transformaciones. Como en otras ediciones, la selección apuesta por lecturas que dialogan con el presente y desafían al lector.

En cine, Obama optó por una selección diversa, en la que conviven grandes producciones con relatos más íntimos y autorales. Dramas, adaptaciones literarias y películas con fuerte contenido social integran una lista que vuelve a poner el foco en el poder del cine como herramienta narrativa y de reflexión.