‘Padre, madre, hermana, hermano’, lo nuevo de Jim Jarmusch, llega al cine tras ganar el León de Oro en Venecia

Con su ritmo inconfundible y su mirada siempre lateral sobre los vínculos humanos, Jim Jarmusch regresa con Padre, madre, hermana, hermano, un tríptico de historias unidas por un mismo punto de partida: el reencuentro familiar.
Jim Jarmusch propone un tríptico íntimo sobre vínculos familiares, distancias emocionales y reencuentros incómodos pero necesarios
Con su ritmo inconfundible y su mirada siempre lateral sobre los vínculos humanos, Jim Jarmusch regresa con Padre, madre, hermana, hermano, un tríptico de historias unidas por un mismo punto de partida: el reencuentro familiar.
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Dividida en tres episodios —ambientados en Estados Unidos, Dublín y París—, la película sigue a dos hermanos mellizos adultos que, después de años de distancia, se ven obligados a reencontrarse con padres emocionalmente lejanos o con un pasado que todavía les pesa.
Jarmusch construye escenas mínimas, casi suspendidas en el tiempo: visitas que giran en torno a un café o un té, diálogos que bordean lo incómodo y vínculos que intentan recomponerse sin demasiadas herramientas. El elenco principal —con nombres como Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett y Charlotte Rampling— refuerza la sensación de extrañeza cotidiana, en la que conviven lo trágico y lo cómico.
A lo largo de sus tres partes, la película incluye viajes en auto, skaters en cámara lenta, objetos que se replican, mientras recorre un camino que va desde la incomodidad contenida del padre y la madre a una apertura emocional más sincera en los hermanos.
Estreno: jueves 9 de abril.