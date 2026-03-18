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Llega al cine ‘La grazia’, el nuevo drama político de Paolo Sorrentino

La película, premiada en Venecia y Chicago y protagonizada por Toni Servillo, se estrena el 19 de marzo en cines uruguayos

La Grazia

FOTO

Andrea Pirrello
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El director italiano Paolo Sorrentino regresa con La grazia, un drama político que pone el foco en las tensiones entre poder, ética y creencias personales. La historia sigue a Mariano de Santis, presidente ficticio de Italia, un dirigente veterano humanista y católico que debe decidir si aprueba una ley de eutanasia que desafía sus convicciones más profundas.

La grazia 2

Interpretado por Toni Servillo —quien ganó la Copa Volpi al Mejor actor en el Festival de Venecia—, el personaje atraviesa una crisis íntima que desarma su aparente seguridad política. A su alrededor, el elenco integrado por Anna Ferzetti, Orlando Cinque y Massimo Venturiello acompaña un relato que combina lo personal con lo institucional, en el estilo elegante y reflexivo característico de Sorrentino.

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Con reconocimientos también en los Premios del Cine Europeo y el Festival de Chicago, donde obtuvo el Hugo de Plata al Mejor guion, La grazia se perfila como una de las apuestas más fuertes del cine europeo para este año.

En cines.

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