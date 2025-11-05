¡Hola !

Qué hacer la Noche de las Librerías

El 14 de noviembre se celebra la Noche de las Librerías con propuestas variadas

La Noche de las librerías

La Noche de las librerías

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Como cada año en esta época, las librerías se visten de fiesta y abren sus puertas hasta entrada la noche con actividades propias vinculadas a la literatura. Este año, la Noche de las Librerías se celebra el viernes 14 de noviembre. Con la ilusión de una velada cálida y estrellada, cada tienda propone una grilla que puede incluir presentaciones de libros a cargo de sus autores, charlas, encuentros de poesía, así como shows de música en vivo.

Mientras algunas librerías siguen afinando sus propuestas, otras adelantan sus programas. Es el caso de la Librería de Mercado (Chaná 2120, Mercado Ferrando), que empieza sus actividades a las 17.30 con Nico Peruzzo, ilustrador del libro infantil Pancho el pitbull; sigue con Virginia Arlington, que presentará Diario de intento de lo fabuloso; después con Luciana Lasus, que hablará de Hormonadas, su última publicación; luego con Javier Schurman, que presentará Lo que alguna vez fue un barco; y cerrará a las 22 horas con un show de Spuntone y Mendaro.

En su segunda participación en la Noche de las Librerías, Guarida (Héctor Miranda 2410) se suma con una propuesta en la que las protagonistas serán las mujeres. Escritoras, poetas, moderadoras, libreras y lectoras darán forma a la velada en la que habrá lecturas, charlas, presentaciones y brindis.

