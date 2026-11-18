Gleb, un ejecutivo exitoso de una compañía de logística rusa, es presionado por el gobierno de su pueblo para enviar a 14 de sus empleados a servir en la guerra contra Ucrania. Al volver a su lujosa residencia, donde vive con su esposa y su hijo adolescente, encuentra que la estructura también peligra. Su esposa empieza a recibir llamadas y mensajes de texto que lo llevan a sospechar de una infidelidad. Es entonces cuando este hombre, poderoso en su pequeño pueblo, siente de pronto que la vida se le va de control.
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Minotauro, la película del director ruso Andrey Zvyagintsev, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, toma su título del mito según el cual periódicamente Atenas debía sacrificar a siete varones y siete doncellas. El realizador, candidato a dos Bafta por películas anteriores (Sin amor y Leviatán) y nominado también a la Palma de Oro en Cannes, se inspiró para el guion de Minotauro en La mujer infiel (1969), de Claude Chabrol.