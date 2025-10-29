Se estrena en HBO una nueva serie basada en el universo de 'It', de Stephen King

HBO y Warner Bros. Television presentan una nueva serie ambientada en el universo de It, inspirado en la icónica novela de Stephen King. La producción profundiza en la aterradora visión que Andy Muschietti plasmó en las películas It e It: capítulo dos.
En el primer episodio de la serie conocemos a Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, cuatro jóvenes que comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry y por qué han empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry, donde enfrenta un frío recibimiento por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.
El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård. La serie fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.
El primer capítulo se estrenó el 26 de octubre en HBO y HBO Max con nuevos episodios cada domingo.
