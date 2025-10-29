¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se estrena en HBO una nueva serie basada en el universo de 'It', de Stephen King

Se trata de 'It: bienvenidos a Derry', una miniserie de ocho episodios recién estrenada en HBO y HBO Max

It serie Warner 2

FOTO

Warner Bros
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

HBO y Warner Bros. Television presentan una nueva serie ambientada en el universo de It, inspirado en la icónica novela de Stephen King. La producción profundiza en la aterradora visión que Andy Muschietti plasmó en las películas It e It: capítulo dos.

En el primer episodio de la serie conocemos a Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, cuatro jóvenes que comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry y por qué han empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry, donde enfrenta un frío recibimiento por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

It serie Warner

El elenco reúne a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård. La serie fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

El primer capítulo se estrenó el 26 de octubre en HBO y HBO Max con nuevos episodios cada domingo.

Embed - Secuencia inicial | IT: Bienvenidos a Derry | HBO Max Latinoamérica

Selección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna Ciudad verde, futuro vivo

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna "Ciudad verde, futuro vivo"

Por Redacción Galería
Viqui Durán

Viqui Durán, referente en bullying: “Las familias tienen que nutrir el adentro para que lo de afuera impacte menos”

Por Magdalena Cabrera
Daniel Davrieux.

El uruguayo que ganó la Maratón de Chicago y sueña con los Juegos Paralímpicos

Por Patricia Mántaras de la Orden
Silvia Nane asumió el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo a mitad de este año tras dejar su lugar en el Senado.

Entrevista a Silvia Nane: ¿Qué es gestionar una ciudad de forma inteligente?

Por Gabriela Pallares