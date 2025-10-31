El pan dulce uruguayo busca su campeón

El aroma a frutas abrillantadas y masa recién horneada empezará a sentirse antes de lo habitual este año. Por primera vez, el Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) convoca a las panaderías del país a competir en el Campeonato de Pan Dulce, una iniciativa inédita que busca reconocer la calidad del pan dulce uruguayo, revalorizar su elaboración artesanal y descubrir el mejor del país.

La competencia está abierta a más de 1.500 panaderías de todo el país, tanto socias como no socias del CIPU, y premiará las mejores elaboraciones en dos categorías: Tradicional, en las que compiten las recetas clásicas con frutas abrillantadas, frutos secos y glaseados típicos; e Innovación, que premiará a los que decidan ir por ingredientes o técnicas novedosas.

“Con este campeonato buscamos poner en valor el pan dulce como un producto cargado de tradición y elaborado artesanalmente. Es también una forma de visibilizar el trabajo de las panaderías de barrio en todo el país”, señaló Jorge Fernández, presidente de CIPU, el 27 de octubre durante el lanzamiento oficial del concurso.

El campeonato se desarrollará durante noviembre y tendrá varias instancias. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de noviembre y las panaderías participantes deberán entregar los productos finales el 11 de noviembre en la sede del CIPU, en Montevideo.

Al día siguiente comenzará la preselección, mientras que la final presencial se realizará el 21 de noviembre, también en las instalaciones del centro. En esa jornada se definirá el ranking 2025, con los cinco mejores panes dulces de cada categoría.

Además del prestigio, las panaderías finalistas formarán parte del Mapa de Ruta de Panaderías, disponible en el sitio web del CIPU, que busca promover el turismo gastronómico y acercar al público a los establecimientos artesanales de todo el país.

La inscripción es abierta y gratuita, aunque las panaderías no socias deberán afiliarse antes del cierre del registro. Cada participante podrá presentar productos en una o ambas categorías, completando un formulario con los datos de la empresa y declarando en qué rubros competirá.

Horneado solidario

No solo importa la excelencia técnica y la creatividad. El concurso se enmarca en una iniciativa solidaria que ya se ha convertido en tradición en el CIPU. Por séptimo año consecutivo, se llevará adelante la campaña Un Pan Dulce de Esperanza, en apoyo a la Fundación Pérez Scremini. Durante todo el mes de diciembre, cada pan dulce o budín inglés artesanal vendido en panaderías adheridas aportará 25 pesos a la fundación, una acción que convierte la tradición de comprar pan dulce en la época de las fiestas en un aporte directo al tratamiento del cáncer infantil y adolescente. El año pasado, la campaña logró recaudar 450.000 pesos, monto que fue destinado a la compra de equipamiento médico para tratamientos oncológicos. Este año, el espíritu solidario se une al carácter competitivo del campeonato, lo que reafirma el compromiso del sector panadero con el trabajo artesanal, la calidad y la responsabilidad social.

Con esta primera edición del Campeonato de Pan Dulce, el CIPU propone una instancia de encuentro y orgullo profesional. La tradición se afianza, la creatividad se ejercita, el sabor se disfruta y, sobre todo, se reconoce el esfuerzo de cientos de panaderos que cada diciembre mantienen vivo un símbolo de sabor y celebración al estilo uruguayo.