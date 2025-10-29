  • Cotizaciones
    miércoles 29 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Banco Central advierte sobre broker que opera desde Uruguay sin tener “habilitación alguna”

    La empresa uruguaya Haldast S.A. opera desde Montevideo una plataforma que ofrece supuestas inversiones; meses atrás Búsqueda informó que usaba engaños para captar clientes en el exterior

    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    El Banco Central (BCU) advirtió que la empresa uruguaya Haldast S.A., que ofrece supuestas inversiones, no cuenta con ningún tipo de habilitación emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros para operar. Además, llamó a la población a tener cuidado sobre las propuestas de inversiones que prometen “altas tasas de retorno”.

    Leé además

    Celular con aplicaciones de IA.
    Tecnología

    Los uruguayos ya adoptan la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

    Por Redacción Búsqueda
    Bache sobre la avenida Santa Teresa, en la entrada a Punta del Diablo.
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Después de los primeros artículos, la Superintendencia del BCU concurrió a las oficinas de Haldast —que opera la plataforma “XMR Markets” que ofrece contratos por diferencia (CDF)— ubicada en el Victoria Plaza Office Tower y realizó una inspección.

    La visita del BCU ocurrió el 28 de abril, informó entonces Búsqueda. Revisaron computadoras y no permitieron el ingreso a los empleados. Uno de ellos aseguró que las autoridades de la empresa les ordenaron no decir la verdad a los funcionarios públicos.

    Después de la inspección, Haldast siguió operando con normalidad. Las campañas de desinformación —publicidades y videos elaborados con inteligencia artificial en los que famosos sugieren invertir— siguieron trayéndole clientes de América Latina.

    En mayo tenía campañas de engaño en varios países, informó Búsqueda tras una investigación en colaboración con el medio colombiano La Silla Vacía. En Colombia, por ejemplo, había una sobre Quantum, un supuesto sistema automatizado que programa inversiones. También había videos creados con inteligencia artificial con la imagen de los presentadores de noticias de ese país Carolina Cruz y Carlos Sánchez.

    En Chile, tenían campañas en las que usaban la imagen de la Corporación Nacional del Cobre y del presidente Gabriel Boric. En México, la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el centro de un video falso en el cual la mandataria supuestamente invita a invertir en la petrolera estatal Pemex.

    Una vez que una persona hace click en esos avisos, le abre un formulario para que deje sus datos, los que van a parar a las computadoras de Haldast en Montevideo, desde donde la llamarán con insistencia para que abra una cuenta en la plataforma. La promesa son retornos muy altos por cada inversión, pero el resultado suele ser ingresar dinero que nunca se recuperará.

    Los trabajadores de Haldast le dirán que tienen expertise en finanzas, aunque ninguno tenga título que lo certifique, darán por lo general un nombre falso y una ubicación de sus oficinas distinta de la real.

    Una exempleada que trabajó hasta la semana pasada confirmó a Búsqueda que la operativa sigue siendo la misma hasta ahora.

    La advertencia

    Seis meses después de su visita a la empresa, el BCU emitió su advertencia, que apunta a XMR Markets y a las empresas que están asociadas con esa plataforma.

    “Se pone en conocimiento del público en general y de los inversores o ahorristas en particular, que ‘XMR Markets’, plataforma que ofrece operar con Contratos por Diferencia (CFD) sobre diversos activos financieros (a través de la página https://www.xmrmarkets.com/es y XMR Markets (Pty) Ltd, LP Solutions LLC y Haldast S.A. no se encuentran inscriptas bajo ninguna forma ante el Banco Central del Uruguay ni cuentan con habilitación alguna para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”, dice el comunicado difundido el martes 28.

    En los CFD el cliente “invierte” en un activo (acciones, materias primas, etc.) pero sin comprarlo. Ganará si el precio al cierre del contrato es mayor que el precio que tenía en el momento que hizo la inversión.

    “Se advierte a los inversionistas que, a la hora de operar, además de considerar quién les ofrece el producto verificando que se trate de una entidad habilitada para ello, deben analizar en profundidad las características del instrumento financiero que les ofrecen, comprendiendo el riesgo y el retorno de dicha inversión”, agrega el comunicado del BCU. “En particular, deben tener en cuenta que las promesas de altas tasas de retorno pueden ir acompañadas de altos riesgos que no se correspondan con aquellos que están dispuestos a asumir”, alerta.

    Los clientes extranjeros no son los únicos que caen en engaños como los planteados por XRM Markets. Los videos falsos con autoridades uruguayas promoviendo inversiones son cada vez más fáciles de encontrar en Internet y las víctimas a nivel local aumentan.

    seggco25156

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana.

    El Banco Central rebaja su proyección de crecimiento de la economía uruguaya para 2025 y 2026

    Por Redacción Búsqueda
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    Autoridades advierte sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Motociclista circulando por la rambla de Montevideo. 

    Conducir vehículos sin autorización, una falta que creció más de 700% en los últimos 10 años

    Por Santiago Sánchez
    Manifestantes protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, con la Torre Eiffel al fondo, en París, el 14 de octubre de 2025.
    Video

    Agricultores franceses piden a Emmanuel Macron bloquear el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI