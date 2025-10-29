El Banco Central advierte sobre broker que opera desde Uruguay sin tener “habilitación alguna”

El Banco Central (BCU) advirtió que la empresa uruguaya Haldast S.A., que ofrece supuestas inversiones, no cuenta con ningún tipo de habilitación emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros para operar. Además, llamó a la población a tener cuidado sobre las propuestas de inversiones que prometen “altas tasas de retorno”.

Búsqueda informó en los últimos meses que Haldast es uno de los brokers que operan desde Uruguay presuntas plataformas de inversión , que captan clientes en el extranjero con engaños y que tienen decenas de quejas por estafa en Internet.

Después de los primeros artículos, la Superintendencia del BCU concurrió a las oficinas de Haldast —que opera la plataforma “XMR Markets” que ofrece contratos por diferencia (CDF)— ubicada en el Victoria Plaza Office Tower y realizó una inspección.

La visita del BCU ocurrió el 28 de abril, informó entonces Búsqueda . Revisaron computadoras y no permitieron el ingreso a los empleados. Uno de ellos aseguró que las autoridades de la empresa les ordenaron no decir la verdad a los funcionarios públicos.

Después de la inspección, Haldast siguió operando con normalidad. Las campañas de desinformación —publicidades y videos elaborados con inteligencia artificial en los que famosos sugieren invertir— siguieron trayéndole clientes de América Latina.

En mayo tenía campañas de engaño en varios países, informó Búsqueda tras una investigación en colaboración con el medio colombiano La Silla Vacía. En Colombia, por ejemplo, había una sobre Quantum, un supuesto sistema automatizado que programa inversiones. También había videos creados con inteligencia artificial con la imagen de los presentadores de noticias de ese país Carolina Cruz y Carlos Sánchez.

En Chile, tenían campañas en las que usaban la imagen de la Corporación Nacional del Cobre y del presidente Gabriel Boric. En México, la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el centro de un video falso en el cual la mandataria supuestamente invita a invertir en la petrolera estatal Pemex.

Una vez que una persona hace click en esos avisos, le abre un formulario para que deje sus datos, los que van a parar a las computadoras de Haldast en Montevideo, desde donde la llamarán con insistencia para que abra una cuenta en la plataforma. La promesa son retornos muy altos por cada inversión, pero el resultado suele ser ingresar dinero que nunca se recuperará.

Los trabajadores de Haldast le dirán que tienen expertise en finanzas, aunque ninguno tenga título que lo certifique, darán por lo general un nombre falso y una ubicación de sus oficinas distinta de la real.

Una exempleada que trabajó hasta la semana pasada confirmó a Búsqueda que la operativa sigue siendo la misma hasta ahora.

La advertencia

Seis meses después de su visita a la empresa, el BCU emitió su advertencia, que apunta a XMR Markets y a las empresas que están asociadas con esa plataforma.

“Se pone en conocimiento del público en general y de los inversores o ahorristas en particular, que ‘XMR Markets’, plataforma que ofrece operar con Contratos por Diferencia (CFD) sobre diversos activos financieros (a través de la página https://www.xmrmarkets.com/es y XMR Markets (Pty) Ltd, LP Solutions LLC y Haldast S.A. no se encuentran inscriptas bajo ninguna forma ante el Banco Central del Uruguay ni cuentan con habilitación alguna para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”, dice el comunicado difundido el martes 28.

En los CFD el cliente “invierte” en un activo (acciones, materias primas, etc.) pero sin comprarlo. Ganará si el precio al cierre del contrato es mayor que el precio que tenía en el momento que hizo la inversión.

“Se advierte a los inversionistas que, a la hora de operar, además de considerar quién les ofrece el producto verificando que se trate de una entidad habilitada para ello, deben analizar en profundidad las características del instrumento financiero que les ofrecen, comprendiendo el riesgo y el retorno de dicha inversión”, agrega el comunicado del BCU. “En particular, deben tener en cuenta que las promesas de altas tasas de retorno pueden ir acompañadas de altos riesgos que no se correspondan con aquellos que están dispuestos a asumir”, alerta.

Los clientes extranjeros no son los únicos que caen en engaños como los planteados por XRM Markets. Los videos falsos con autoridades uruguayas promoviendo inversiones son cada vez más fáciles de encontrar en Internet y las víctimas a nivel local aumentan.