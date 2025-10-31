¡Hola !

El día que la reina Máxima se camufló y fue un militar más

Vestida con el uniforme militar, casco, chaleco de protección y hasta la cara pintada de verde, la reina de los Países Bajos visitó un campo de entrenamiento militar y rompió con el protocolo de las monarquías europeas

En su visita al campo de entrenamiento militar de Harderwijk, la reina Máxima rompió con todos los protocolos: no solo se puso el uniforme militar, sino que también se pintó la cara de verde y se tiró al piso para realizar maniobras. 

En su visita al campo de entrenamiento militar de Harderwijk, la reina Máxima rompió con todos los protocolos: no solo se puso el uniforme militar, sino que también se pintó la cara de verde y se tiró al piso para realizar maniobras. 

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La reina Máxima de Países Bajos ha sorprendido a todos. Días atrás, en una visita oficial al campo de entrenamiento militar de Harderwijk, donde entrenan los cadetes del servicio voluntario de las Fuerzas Armadas y las futuras fuerzas policiales militarizadas, la monarca dejó de lado el glamour y los elegantes looks que la caracterizan y se enfundó el uniforme militar, como un cadete más.

Pero no solo eso, además, se puso el casco, el chaleco de protección y se pintó la cara de verde, para lograr un camuflaje perfecto y hacer los ejercicios con más precisión. Se tiró al suelo, se arrastró en el barro para realizar maniobras, participó de tareas de rescate y también de reanimación, una imagen que muestra claramente el cambio de tendencia que en los últimos años se está produciendo en las monarquías europeas.

reina máxima1
La monarca se entregó con gusto a todas las tareas que se le indicaron y mostró mucho interés en conocer todos los pormenores de la labor de estos grupos militares.

La monarca se entregó con gusto a todas las tareas que se le indicaron y mostró mucho interés en conocer todos los pormenores de la labor de estos grupos militares.

reina máxima 2
Esta no es la primera vez que la reina Máxima luce un uniforme militar; en el mes de mayo, durante una visita a los reservistas de las Fuerzas Armadas de la aldea de Guilhem, también lo usó.

Esta no es la primera vez que la reina Máxima luce un uniforme militar; en el mes de mayo, durante una visita a los reservistas de las Fuerzas Armadas de la aldea de Guilhem, también lo usó.

De esta manera, Máxima pudo conocer de primera mano cómo transcurre un día de instrucción para estos grupos militares, cuya formación incluye desde habilidades básicas y lecciones teóricas hasta prácticas de tiro y actividades transfronterizas. La monarca mostró mucho interés en conocer todos los pormenores de la labor en las diferentes situaciones y retos a los que se exponen.

Más allá de lo sorprendente de la imagen para una monarca europea, esta no es la primera vez que la reina Máxima luce un uniforme militar. En el mes de mayo, durante una visita a los reservistas de las Fuerzas Armadas de la aldea de Guilhem, también lo llevó puesto. Sin embargo, aquella vez no se tiró al suelo ni se pintó la cara de verde.

