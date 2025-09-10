¡Hola !

Se estrena la última película de Natalia Oreiro, basada en hechos reales

En La mujer de la fila, Natalia Oreiro interpreta a una madre que busca ayudar a su hijo, encarcelado injustamente

La mujer de la fila está dirigida por Benjamín Ávila.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después de Infancia Clandestina (2011), Benjamín Ávila vuelve a dirigir a Natalia Oreiro en La mujer de la fila.

En la película, basada en hechos reales, la actriz interpreta a Andrea, una madre de clase media que lleva una vida normal hasta que la policía allana su casa y detiene a su hijo (Federico Heinrich). Empiezan entonces las peripecias de esta mujer, que al visitar a su hijo descubre esta otra realidad, la de las familias de los detenidos. Mientras intenta sacar a su hijo de la prisión, se acerca a estas madres (interpretadas por verdaderas madres de reclusos), que la ayudan también a sostenerse, y a familiarizarse con la interna de la cárcel.

Alberto Ammann, Amparo Noguera y Natalia Santiago completan el reparto de esta película, que ya está en cartel.

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler
Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

