Se estrena la última película de Natalia Oreiro, basada en hechos reales

Después de Infancia Clandestina (2011), Benjamín Ávila vuelve a dirigir a Natalia Oreiro en La mujer de la fila.
En La mujer de la fila, Natalia Oreiro interpreta a una madre que busca ayudar a su hijo, encarcelado injustamente
Después de Infancia Clandestina (2011), Benjamín Ávila vuelve a dirigir a Natalia Oreiro en La mujer de la fila.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En la película, basada en hechos reales, la actriz interpreta a Andrea, una madre de clase media que lleva una vida normal hasta que la policía allana su casa y detiene a su hijo (Federico Heinrich). Empiezan entonces las peripecias de esta mujer, que al visitar a su hijo descubre esta otra realidad, la de las familias de los detenidos. Mientras intenta sacar a su hijo de la prisión, se acerca a estas madres (interpretadas por verdaderas madres de reclusos), que la ayudan también a sostenerse, y a familiarizarse con la interna de la cárcel.
Alberto Ammann, Amparo Noguera y Natalia Santiago completan el reparto de esta película, que ya está en cartel.