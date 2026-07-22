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Shakespeare se cruza con el caso Kennedy en el Teatro Stella D’Italia

Lady Macbeth (sobre el poder en las sombras) se estrena el 1 de agosto

Macbeth
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La directora María Dodera y el actor Sebastián Silvera Perdomo vuelven a reunirse para presentar Lady Macbeth (sobre el poder en las sombras), la nueva obra de Diego Araújo, que continúa la trilogía iniciada con Yago, espectáculo que le valió al intérprete el premio Florencio.

En esta nueva propuesta, Araújo reimagina el universo de William Shakespeare y traslada la ambición desmedida de Macbeth al escenario de la política estadounidense de los años 60. La pieza sitúa la acción en las intrigas que rodearon el asesinato de John F. Kennedy, y convierte a Lyndon B. Johnson y a su esposa, Lady Bird Johnson, en protagonistas de una trama de ascenso al poder marcada por conspiraciones y figuras clave como Allen Dulles, J. Edgar Hoover y Earl Warren.

El unipersonal, que apuesta por recuperar la intensidad del teatro isabelino, propone una reflexión sobre los mecanismos ocultos del poder y las consecuencias de ejercerlo desde las sombras.

Lady Macbeth (sobre el poder en las sombras) se estrenará el sábado 1 de agosto en la sala 2 del Teatro Stella D’Italia. Habrá funciones los sábados de agosto y setiembre a las 20.30 horas. Las entradas generales cuestan $ 700, con un valor promocional de $ 550 hasta el 25 de julio, y pueden adquirirse a través de RedTickets o en la boletería de la sala.

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