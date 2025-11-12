Sonora 2025: una jornada para escuchar y aprender sobre ‘podcast’

El Centro Cultural de España será el escenario de Sonora Podcast, parte del Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, el viernes 21 y sábado 22 de noviembre

El Centro Cultural de España (CCE) se convierte, el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, en la casa del podcast: una fiesta de ideas, voces y formatos, con podcast en vivo, encuentros con referentes, talleres y espacios de escucha. Se trata de Sonora Podcast, parte del Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, junto a otros eventos de España, Argentina, Colombia, Chile, México y Brasil, que consolidan un puente regional para esta industria.

Con entrada libre, la edición 2025 recibirá a figuras reconocidas de la escena local e internacional. Desde España llega Isabel Cadenas Cañón, escritora y documentalista sonora, directora del premiado podcast de narrativa no ficción De eso no se habla. También se suma Javier Aznar, escritor, periodista y anfitrión de Hotel Jorge Juan, que entrevistará a un invitado sorpresa. Entre las propuestas locales habrá grabaciones en vivo de Santas listas, Ruido de mate, Podcast en la feria y Perdidos en el éter. Y en exclusiva, Maxi Guerra presentará su nuevo proyecto: 6 charlas que nadie me pidió.

sonora podcast Maxi Guerra presentará su nuevo proyecto: 6 charlas que nadie me pidió. Además, Sonora Podcast será un espacio para pensar el presente de este formato. Se realizará una mesa de debate moderada por el comunicador argentino Pablo Fisher, con periodistas de El Observador, la diaria y El País.

El sábado 22, entre las 11 y las 17 horas, tendrá lugar Sonora Creativa: clubes de escucha, focus group con la periodista Camila Cibils y una serie de talleres para quienes quieren producir, escribir, entrevistar o desarrollar estrategias para podcast a cargo de Fisher, Emilia Erbetta de Radio Ambulante, Federico Rusconi (Festival Estéreo) y Aznar.

sonora podcast Matías Ferrando Trenchi y Mer Remedi de A dónde nos lleva esto en Sonorama 2024. Al cierre de la primera noche se entregará el Premio Sonora Aural, reconocimiento a las producciones sonoras más destacadas del país. Un jurado especializado evaluará narrativa, guion, diseño sonoro y creatividad. La ceremonia será el viernes 21 en el auditorio del CCE.