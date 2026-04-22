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Teatro a Bocados: microteatro y gastronomía que dan sabor a las noches en Carrasco

Cuatro obras breves en simultáneo, repetidas varias veces por noche, para que el público diseñe su propio recorrido

Cada viernes cambian los elencos y las obras, y lo que sucede una noche no se repite en las demás.

Cada viernes cambian los elencos y las obras, y lo que sucede una noche no se repite en las demás.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El juego convive con el arte y el paladar en Teatro a Bocados, donde nadie te dice qué ver ni en qué orden. El ciclo, que desembarcó en Montevideo con un formato inspirado en el microteatro porteño, propone cuatro obras breves en simultáneo, repetidas varias veces por noche, para que el público diseñe su propio recorrido.

Cada viernes cambian los elencos y las obras, y lo que sucede una noche no se repite en las demás.

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Ese cruce entre escena y experiencia se da mientras las historias —de vínculos (Sin ti o Hasta que el perro nos separe), obsesiones (Soberbia), y un taxista al borde del colapso (Tachero)— avanzan, el espectador circula, elige, compara y come.

La parte gastronómica acompaña el ritmo del recorrido y completa la lógica de “a bocados”. Mirar, comer, moverse y sacudirse las solemnidades del teatro tradicional. La experiencia se completa con la propuesta gastronómica de Sabée Pastelería Moderna.

La próxima cita es el viernes 24 de abril desde las 20.30 horas en el Centro Cultural MAD (Av. Arocena 1660). Las entradas cuestan entre 660 y 1470 pesos, y se pueden adquirir a través de Redtickets o en boletería de la sala.

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