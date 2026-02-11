Un concierto de Vivaldi, otro de Adele, Queen y los Beatles, todo en el Sofitel, a la luz de las velas

La reconocida serie internacional de conciertos Candlelight, presente en más de 100 ciudades del mundo, desembarca en Montevideo con una propuesta que combina música en vivo, iluminación íntima, y que busca un escenario emblemático en cada capital. En Montevideo el lugar elegido es el Sofitel, en Carrasco, con una programación que abarca desde grandes obras clásicas hasta tributos al rock y pop contemporáneos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El ciclo propone una experiencia musical inmersiva interpretada por cuartetos de cuerdas y ensambles en vivo, rodeados de miles de velas que transforman el espacio en un entorno sensorial. En esta edición, el público podrá disfrutar de conciertos dedicados a Las cuatro estaciones, de Vivaldi; tributos a Queen y The Beatles, además de un homenaje especial a Adele, lo que amplía la diversidad de estilos que caracteriza al formato.
Más que un concierto tradicional, Candlelight invita a redescubrir repertorios clásicos y populares en versiones especialmente arregladas para formato de cámara, una cercanía sonora y visual que convierte cada función en una experiencia personal. La combinación entre música en vivo, iluminación escénica y arquitectura histórica convierte estas presentaciones en un evento musical de lo más singular para el calendario cultural de la ciudad.
Con una programación que sigue expandiéndose temporada tras temporada, la serie Candlelight reafirma su apuesta por acercar la música en vivo a nuevos públicos y propone una manera diferente de escuchar composiciones icónicas en un ambiente íntimo, elegante y cuidadosamente diseñado.
Del 27 de febrero al 11 de abril. Las primeras funciones del ciclo ya están agotadas. Hay lugares disponibles a partir del 15 de marzo. Entradas de 930 a 2.250 pesos.Por más información y compra de entradas en Fever.