¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un concierto de Vivaldi, otro de Adele, Queen y los Beatles, todo en el Sofitel, a la luz de las velas

El ciclo Candelight propone una experiencia musical inmersiva interpretada por cuartetos de cuerdas y ensambles en vivo, rodeados de miles de velas que transforman el espacio en un entorno sensorial

Las funciones de Candlelight se realizarán en el Sofitel, con una programación que abarca desde grandes obras clásicas hasta tributos al rock y pop contemporáneos.

Las funciones de Candlelight se realizarán en el Sofitel, con una programación que abarca desde grandes obras clásicas hasta tributos al rock y pop contemporáneos.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La reconocida serie internacional de conciertos Candlelight, presente en más de 100 ciudades del mundo, desembarca en Montevideo con una propuesta que combina música en vivo, iluminación íntima, y que busca un escenario emblemático en cada capital. En Montevideo el lugar elegido es el Sofitel, en Carrasco, con una programación que abarca desde grandes obras clásicas hasta tributos al rock y pop contemporáneos.

El ciclo propone una experiencia musical inmersiva interpretada por cuartetos de cuerdas y ensambles en vivo, rodeados de miles de velas que transforman el espacio en un entorno sensorial. En esta edición, el público podrá disfrutar de conciertos dedicados a Las cuatro estaciones, de Vivaldi; tributos a Queen y The Beatles, además de un homenaje especial a Adele, lo que amplía la diversidad de estilos que caracteriza al formato.

concierto luz velas candlelight

Más que un concierto tradicional, Candlelight invita a redescubrir repertorios clásicos y populares en versiones especialmente arregladas para formato de cámara, una cercanía sonora y visual que convierte cada función en una experiencia personal. La combinación entre música en vivo, iluminación escénica y arquitectura histórica convierte estas presentaciones en un evento musical de lo más singular para el calendario cultural de la ciudad.

concierto luz velas candlelight

Con una programación que sigue expandiéndose temporada tras temporada, la serie Candlelight reafirma su apuesta por acercar la música en vivo a nuevos públicos y propone una manera diferente de escuchar composiciones icónicas en un ambiente íntimo, elegante y cuidadosamente diseñado.

Del 27 de febrero al 11 de abril. Las primeras funciones del ciclo ya están agotadas. Hay lugares disponibles a partir del 15 de marzo. Entradas de 930 a 2.250 pesos. Por más información y compra de entradas en Fever.

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

Así es el hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026
Video

Así es el hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Tres tubos de pintura y un desfile de coloridos personajes homenajearon la creatividad e imaginación italiana.    

Las imágenes más impactantes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Redacción Galería
El actor chileno Pedro Pascal, la cantante colombiana Karol G y la estadounidense Cardi B fueron algunas de las figuras invitadas a formar parte del espectáculo de Bad Bunny. 
Video

Los famosos en las gradas, una boda real y el elogio de Adam Sandler: el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Redacción Galería
Arco. 
Video

Qué películas infantiles compiten en los Premios Oscar y dónde verlas