¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un fin de semana a puro ballet en el MACA

La nueva edición del International Ballet Weekend propone varias clases magistrales a cargo de bailarines como Giovanna Martinatto, Bruno Veloso y Marina Cachan, además de una gala con artistas invitados

Ballet en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry.

Ballet en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una nueva edición del International Ballet Weekend llega al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) con diversas propuestas. El primer día, la coordinadora académica de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, Giovanna Martinatto, dará una masterclass de ballet neoclásico que ayudará al entrenamiento como preparación para concursos, audiciones o el escenario, además de fortalecer la técnica, la precisión y la calidad del movimiento.

Por otro lado, el profesor de la Compañía de Danza de San Pablo Bruno Veloso dictará una clase en la que se trabajará el cuerpo como un todo, utilizando las posibilidades físicas y técnicas para bailar plenamente y con todo su potencial en cualquier estilo, tanto clásico como contemporáneo.

Otras clases magistrales estarán a cargo de Marina Cachan, maestra de Danza Contemporánea de la Fundación Julio Bocca, y Witória Matias Santos, profesora y coordinadora de Marketing de Grupo Gross, escuela de danza que es referencia en el sur de Brasil.

El 7 de febrero, artistas invitados del Ballet de San Antonio, Bolshoi de Joinville (Brasil), Ballet Nacional del Sodre, Compañía de Danza de San Pablo y Taller San Martín, entre otros elencos, se apropiarán del escenario para la tercera edición de la Gala Internacional de Ballet, una noche pensada para disfrutar de la excelencia de la danza en todas sus formas.

Del 6 al 8 de febrero en el MACA. Entradas libres y gratuitas con inscripción previa a través de Passline, cupos limitados.

Selección semanal
Agro

Gremiales rurales piden que tarifas de combustibles se ajusten por PPI

Por Redacción Búsqueda
Unión Europea

Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

Por Guillermo Draper
Licitación

Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

Por Redacción Búsqueda
Producción agropecuaria

OPP se propone fortalecer la Comisión Sectorial del Arroz, que en el pasado actuó con “altibajos”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni
Victoria Beckham fue condecorada en Francia por su contribución a la moda, un acto que reunió a prácticamente todo el clan Beckham.

Victoria Beckham fue condecorada en París y mostró a su familia unida tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

Por Redacción Galería