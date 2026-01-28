Un fin de semana a puro ballet en el MACA

La nueva edición del International Ballet Weekend propone varias clases magistrales a cargo de bailarines como Giovanna Martinatto, Bruno Veloso y Marina Cachan, además de una gala con artistas invitados
Ballet en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry.
Una nueva edición del International Ballet Weekend llega al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) con diversas propuestas. El primer día, la coordinadora académica de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, Giovanna Martinatto, dará una masterclass de ballet neoclásico que ayudará al entrenamiento como preparación para concursos, audiciones o el escenario, además de fortalecer la técnica, la precisión y la calidad del movimiento.
Por otro lado, el profesor de la Compañía de Danza de San Pablo Bruno Veloso dictará una clase en la que se trabajará el cuerpo como un todo, utilizando las posibilidades físicas y técnicas para bailar plenamente y con todo su potencial en cualquier estilo, tanto clásico como contemporáneo.
Otras clases magistrales estarán a cargo de Marina Cachan, maestra de Danza Contemporánea de la Fundación Julio Bocca, y Witória Matias Santos, profesora y coordinadora de Marketing de Grupo Gross, escuela de danza que es referencia en el sur de Brasil.
El 7 de febrero, artistas invitados del Ballet de San Antonio, Bolshoi de Joinville (Brasil), Ballet Nacional del Sodre, Compañía de Danza de San Pablo y Taller San Martín, entre otros elencos, se apropiarán del escenario para la tercera edición de la Gala Internacional de Ballet, una noche pensada para disfrutar de la excelencia de la danza en todas sus formas.
Del 6 al 8 de febrero en el MACA. Entradas libres y gratuitas con inscripción previa a través de Passline, cupos limitados.