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Un grupo de mujeres escapa al encierro de la cárcel gracias al arte en un documental uruguayo

Victoria Giménez, realizadora audiovisual uruguaya, dirige Cuerpos en tránsito, largometraje documental que llega al cine este jueves 30

El documental Cuerpos en tránsito se estrena este jueves 30 de julio.

El documental Cuerpos en tránsito se estrena este jueves 30 de julio.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

"Un grupo de presas buscan su voz para resistir al encierro". Así se describe oficialmente en una línea la historia que retrata este documental, filmado en una cárcel de Montevideo. Las protagonistas son un grupo de mujeres que participan en un taller artístico en el que el juego y la creación las llevan a pensarse de otras maneras. Cuando olvidan el enciero comparten recuerdos, risas, abrazos y sueños. Surgen conflictos y nacen acuerdos, y en ese proceso, mientras se van construyendo otros vínculos, aparecen las singularidades, lo que hace distinta a una de otra más allá de compartir el mismo espacio y convivir con la misma violencia.

Victoria Giménez, realizadora audiovisual, fotógrafa y docente uruguaya dirige Cuerpos en tránsito, su primer largometraje. El estreno es este jueves 30 de julio en Cinemateca y Sala B del Sodre. El jueves 6 de agosto podrá verse en el Cine Paz y Unión de Dolores y en la Sala Lazaroff de Montevideo; el sábado 8 en Balcón del Cerro, Montevideo, en el marco del Festival Tenemos que ver; el jueves 13 en el Centro Cultural Florencio Sánchez, de Montevideo; el viernes 14 en el Instituto Cultural Español de San José; el miércoles 19 en el Centro Cultural Goes de Montevideo; el viernes 21 en el Centro Cultural Shangrila, Canelones; el sábado 29 en Centro Cultural Casa Pueblo, Santiago Vázquez; y el jueves 3 de setiembre en Pequeño Teatro Durazno.

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