Un solo escénico sobre maternidad e identidad en el MAPI

El solo escénico de Mariana Torres Herrera pone en diálogo la danza contemporánea, la poesía y la voz para construir un entramado simbólico
Nombrar(me) es un solo escénico de carácter íntimo y performático, creado e interpretado por Mariana Torres Herrera, que pone en diálogo la danza contemporánea, la poesía y la voz para construir un entramado autobiográfico y simbólico sobre la identidad.
Partiendo de la maternidad como crisis y como revelación, como transformación del cuerpo, del relato y de la propia manera de nombrarse, la pieza propone un mapa genealógico que dialoga con lo íntimo y lo vulnerable como potencias creadoras.
La historia de Mariana no es la de ella sola, sino que se conforma de otras tantas voces, afectos, relatos, memorias y ausencias, entendiendo la identidad como una construcción colectiva.
Sábado 14 y 21 de marzo, 13 h, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI). Entradas a 450 pesos, a la venta en RedTickets.