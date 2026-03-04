¡Hola !

Un solo escénico sobre maternidad e identidad en el MAPI

El solo escénico de Mariana Torres Herrera pone en diálogo la danza contemporánea, la poesía y la voz para construir un entramado simbólico

Mariana Torres. Nombrar(me) MAPI

FOTO

Santiago Bouzas
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nombrar(me) es un solo escénico de carácter íntimo y performático, creado e interpretado por Mariana Torres Herrera, que pone en diálogo la danza contemporánea, la poesía y la voz para construir un entramado autobiográfico y simbólico sobre la identidad.

Leé además

Directora del MNAV, Roxana Fabius, junto a la obra de Águeda Dicancro. 
Entrevista

Roxana Fabius, directora del MNAV, pone énfasis en la formación de públicos y de educadores de museos

Por Silvana Tanzi

La historia de Mariana no es la de ella sola, sino que se conforma de otras tantas voces, afectos, relatos, memorias y ausencias, entendiendo la identidad como una construcción colectiva.

Sábado 14 y 21 de marzo, 13 h, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI). Entradas a 450 pesos, a la venta en RedTickets.

