Un taller de creación de tarjetas en estilo ‘pop up’ en el Museo Zorrilla

En el marco del proyecto El Jardín del Poeta, el Museo Zorrilla invita al taller Jardín Escondido, un taller de creación de tarjetas en estilo pop up inspirado en el jardín del museo.
La propuesta invita a inspirarse en el jardín del Museo Zorrilla, bajo el entendido de que este es un lugar de encuentro entre naturaleza, arte y memoria
En el marco del proyecto El Jardín del Poeta, el Museo Zorrilla invita al taller Jardín Escondido, un taller de creación de tarjetas en estilo pop up inspirado en el jardín del museo.
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En el encuentro, pensado para familias con niños mayores de 8 años, se realizará un recorrido por el jardín para observar las plantas que lo habitan y los elementos que lo caracterizan. Luego, cada participante elegirá el rincón o la situación que desee para recrear con cartulinas y lápices, y diseñará tarjetas desplegables con elementos en volumen.
Mediante el proyecto El Jardín del Poeta, el museo se propone revalorizar su jardín como lugar de encuentro entre naturaleza, arte y memoria. Con este objetivo, a lo largo del año se desarrollarán talleres, recorridos temáticos, encuentros literarios e instancias de creación artística abiertas al público.
Sábado 25 de abril, 11 horas, en el Museo Zorrilla. Actividad gratuita con cupos limitados e inscripción previa a través de [email protected].