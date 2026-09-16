Una muestra para darle lugar a lo indígena en el relato nacional

Indígenas en piedra y bronce es una exposición que reflexiona acerca de cómo se construyó la nación a través de tres monumentos de piedra y bronce que representan “origen, garra y conmemoración”, además de “tres formas de imaginar lo indígena y darle un lugar en el relato nacional”.
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Curada por Daniela Kaplan, la muestra tiene el objetivo de “abrir nuevas lecturas”. “El arte muchas veces incomoda las certezas que otros discursos construyen. Los monumentos permanecen, lo que cambia son las preguntas que les hacemos”, sostiene la curadora.
Los textos de la exposición contarán con interpretación en lengua de señas uruguaya, llevada a cabo por el Centro de Desarrollo Accesible (Cereso).
Del 24 de setiembre al 27 de febrero de 2027 a las 18.30 h en el Museo Zorrilla. Entrada libre.