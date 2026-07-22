Una nueva exposición de Juan Burgos en el Espacio de Arte Contemporáneo

El Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) presenta Status Belli, la nueva exposición de Juan Burgos, uno de los referentes del collage en Uruguay. A partir de imágenes extraídas de libros de arte, publicaciones religiosas y eróticas, además de manuales de anatomía y botánica, el artista construye escenas donde conviven el humor, la ironía y una mirada crítica sobre el presente.
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La muestra reúne obras nuevas y relecturas de distintas etapas de su trayectoria en una propuesta que Burgos define como una "reprospectiva", un recorrido que mira al pasado y al futuro al mismo tiempo. Grandes murales, collages e instalaciones sumergen al visitante en un universo visual exuberante e inquietante. Desde el 23 de julio, el recorrido se completa con Serpentario, una instalación en el Museo de Historia Natural que dialoga con la muestra desde temas como las desigualdades y las relaciones de poder.
Juan Burgos. Status Belli y Serpentario. Espacio de Arte Contemporáneo (Arenal Grande 1930). Hasta el 11 de octubre. Miércoles a sábados, de 13 a 19 h; domingos, de 11 a 17 h.