‘Verano’, una obra sobre la ilusión de la felicidad, la juventud y la memoria

Un grupo de amigos festejan fin de año, borrachos y drogados, en el medio de la playa. Entre risas, chistes, ilusiones, amores y canciones van construyendo sus vidas, cuando la realidad se abre paso en forma de una mujer que chorrea arena.
Este retrato sobre quiénes éramos cuando creíamos que éramos felices se presenta en cuatro funciones en la sala Zavala Muniz
En la obra, que transcurre entre 2005 y 2020, la linealidad no existe y la historia se despliega como un espejo, donde el presente, el pasado y el futuro conviven en un retrato despiadado sobre quiénes éramos cuando creíamos que éramos felices.
La obra fue realizada en el marco del Programa de Dirección Escénica, en una coproducción internacional entre el Goethe Institut, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la Fundación Santiago a Mil (Chile) y Teatro La Plaza (Perú).
Del jueves 26 al sábado 28 de febrero, a las 21 h, y domingo 1 de marzo, a las 19.30 h, en la sala Zavala Muniz (Teatro Solís). Entradas a 650 pesos en Tickantel y boletería de la sala.