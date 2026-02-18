¡Hola !

‘Verano’, una obra sobre la ilusión de la felicidad, la juventud y la memoria

Este retrato sobre quiénes éramos cuando creíamos que éramos felices se presenta en cuatro funciones en la sala Zavala Muniz

verano obra de teatro
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un grupo de amigos festejan fin de año, borrachos y drogados, en el medio de la playa. Entre risas, chistes, ilusiones, amores y canciones van construyendo sus vidas, cuando la realidad se abre paso en forma de una mujer que chorrea arena.

En la obra, que transcurre entre 2005 y 2020, la linealidad no existe y la historia se despliega como un espejo, donde el presente, el pasado y el futuro conviven en un retrato despiadado sobre quiénes éramos cuando creíamos que éramos felices.

