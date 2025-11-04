¡Hola !

Vuelve al Movie el despelucado unipersonal de Nenan Pelenur

La sala de teatro del Movie vuelve a traer Peloca, el proscenio de una actriz, cuatro personajes y ningún filtro

Peloca de Nenan Pelenur en el Teatro Movie

Peloca de Nenan Pelenur en el Teatro Movie

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La actriz y dramaturga Gabriela Pelenur, conocida como Nenan Pelenur, y por personajes como La Nury y Graciela, repone su unipersonal Peloca en Undermovie el jueves 9, 13 y 20 de noviembre a las 21 h.

Ella sola sobre el escenario representa a cuatro personajes distintos solamente cambiándose las pelucas, que son las que gobiernan los cuerpos. El uso del disfraz, herramienta simbólica que muta su función, nos retrotrae a algún juego inocente de niños y a la capa más identitaria. Porque el disfraz no siempre oculta, a veces expone y amplifica facetas, o revela alguna cosa que de otra forma no vemos.

PELOCA_b_.jpeg
Peloca de Nenan Pelenur en el Teatro Movie

Peloca de Nenan Pelenur en el Teatro Movie

Con un profundo estudio del movimiento y la corporalidad por parte de Oscar Escudero, y un vestuario a cargo de Mayra Serra, el trabajo de Nenan con Peloca, donde es dramaturga, actriz y productora (la dirección es de Victoria Vera), habla del poder de inventarse todos los mundos posibles con la única finalidad de habitar el propio.

Jueves 9, 13 y 20 de noviembre, 21 horas en Undermovie (Montevideo Shopping). Entradas a 760 pesos a la venta en www.movie.com.uy o en boletería de la sala.

