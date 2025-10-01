Vuelve el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) con España como protagonista

El Fidae invita a vivir la experiencia de la escena contemporánea, del 10 al 19 de octubre, en Montevideo, San José y Paysandú

Iribarne, con texto de la española Esther Carrodeguas y dirección del español Xavier Castiñeira, es una sátira irreverente sobre Fraga que será la pieza apertura del Fidae 2025.

Del viernes 10 al domingo 19 de octubre está marcado en la agenda cultural la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae). Tendrá lugar en los departamentos de Montevideo, San José y Paysandú. Consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país, sirve de vitrina para disciplinas como el teatro, la danza, habilidades circenses y títeres, con propuestas nacionales e internacionales.

La apertura será el 10 de octubre en el teatro El Galpón con el espectáculo español Iribarne (este año España será el país invitado). A lo largo de la semana, se podrán disfrutar 16 espectáculos internacionales —de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Francia—, y 13 nacionales en 11 salas y espacios públicos de Montevideo, tres salas en Paysandú y dos salas más una carpa de circo en San José. También habrá talleres, charlas y encuentros que fomentarán el diálogo entre creadores y públicos, como encuentros de danza, premiaciones, rondas de negocios y la exposición de Osvaldo Reyno. Se puede consultar la programación completa en https://fidae.mec.gub.uy/programacion/

Estampida Humana FIDAE Estampida humana viene desde Chile al Fidae.

Entre los espectáculos más esperados de esta edición se encuentran Iribarne, una reconstrucción paródica de la carrera del político gallego Manuel Fraga Iribarne; Ana por Ana, que combina flamenco y Siglo de Oro; y una versión de Yerma dirigida por María Goiricelaya. De Uruguay, se presentarán producciones destacadas como Ricardo III de El Galpón, Tras ellas de la EMAD, Fiesta Patria de Mariana Percovich y la nueva producción de la Comedia Nacional, Los derechos de la salud.