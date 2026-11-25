Una mujer sale de la oficina, enciende la radio y emprende el camino de regreso, pero nunca llega a destino. En ese recorrido, la ruta se convierte en escenario de encuentros inesperados, fantasías postergadas y pensamientos que cobran cuerpo. Música de regreso a casa, de la Comedia Nacional, propone una experiencia teatral en la que los límites entre realidad e imaginación se vuelven difusos.
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Luego de inaugurar la temporada 2026 en la Sala Verdi, la obra con texto y dirección de Victoria Vera, regresa a escena con un elenco integrado por Soledad Gilmet, Leandro Ibero Núñez, Dulce Elina Marighetti, Joel Fazzi, Rosario Martínez, Juan Antonio Saraví, Fernando Vannet y Elizabeth Vignoli.