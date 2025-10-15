Vuelve ‘Tercer Fuerxa’, obra de danza dirigida por Laura Alonsopérez

Tras haber agotado la venta de entradas de sus tres funciones en abril, Tercer Fuerxa vuelve a presentarse en Montevideo y se prepara para una gira por el interior de Uruguay.
El espectáculo invita a reconocerse en los ciclos vitales que todo ser humano atraviesa, y a reflexionar acerca de cómo, a pesar de tener historias diferentes, compartimos más de lo que creemos
Co-creado y dirigido por la bailarina y coreógrafa Laura Alonsopérez, este espectáculo invita en 50 minutos a reconocerse en los ciclos vitales que todo ser humano atraviesa, como nacer, transformarse y morir, y a reflexionar acerca de cómo, a pesar de tener historias diferentes, compartimos más de lo que creemos. La obra explora parámetros como la falsa personalidad, los opuestos, víctimas y victimarios, y entiende la vida y la muerte como parte de una misma cosa.
Sábado 25 y domingo 26 de octubre en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas a 750 pesos por Tickantel.