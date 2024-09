De lo mejor del año: Lang Lang y Fernando Cabrera & Hugo Fattoruso

Su carisma sigue intacto, pero ahora no anda tocando a los saltos ni aporrea su instrumento como un guitarrista de punk rock. Sus matices expresivos se concentran en el teclado y ya no tanto en su cuerpo. Los ocho movimientos de su Kreisleriana, de Schumann, fueron un viaje auditivo exquisito. El público aplaudió efusivamente y —siempre hay imponderables— tosió demasiado.

Lang Lang supo comprender las vicisitudes invernales y regaló a la audiencia cuatro bises, el último de ellos, Can You Feel The Love Tonight, el tema de El rey león. Y todos contentos.