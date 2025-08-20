El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

No se registraron hasta ahora cambios en hospitalizaciones o mortalidad y se considera que la vacuna actual sigue siendo eficaz

Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

A través del monitoreo de centros centinela, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este miércoles la presencia de las variantes conocidas como fránkenstein y nimbus del Covid-19, según indicó la cartera en un comunicado.

“En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 conocidas como Frankenstein, así como de Nimbus. También se identificaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes ya detectados en la primera mitad del año”, señaló el comunicado. El texto subraya que no se detectaron “aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad” asociados a estas variantes.

“La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%”, afirma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está atenta a estas variantes del virus que provocó una pandemia en 2020. La nimbus fue identificada en mayo y tiene una severidad estimada “leve”. La fránkenstein, llamada así por ser “la recombinación de dos sublinajes de ómicron”, se detectó por primera vez en Canadá en enero de 2025, pero sin que se concluya que esos cambios genéticos relevantes signifiquen una mayor gravedad.

Estas variables ya habían sido detectadas en Argentina y Brasil y se consideraba cuestión de tiempo que llegaran a Uruguay.