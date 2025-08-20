  • Cotizaciones
    miércoles 20 de agosto de 2025

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    No se registraron hasta ahora cambios en hospitalizaciones o mortalidad y se considera que la vacuna actual sigue siendo eficaz

    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A través del monitoreo de centros centinela, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este miércoles la presencia de las variantes conocidas como fránkenstein y nimbus del Covid-19, según indicó la cartera en un comunicado.

    “En Uruguay, la secuenciación genómica de 12 muestras de centros centinela confirmó la presencia de variantes del clado 25C XFG.2 y XFG.3 conocidas como Frankenstein, así como de Nimbus. También se identificaron recombinantes del linaje XFC y otros linajes ya detectados en la primera mitad del año”, señaló el comunicado. El texto subraya que no se detectaron “aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad” asociados a estas variantes.

    “La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%”, afirma.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) está atenta a estas variantes del virus que provocó una pandemia en 2020. La nimbus fue identificada en mayo y tiene una severidad estimada “leve”. La fránkenstein, llamada así por ser “la recombinación de dos sublinajes de ómicron”, se detectó por primera vez en Canadá en enero de 2025, pero sin que se concluya que esos cambios genéticos relevantes signifiquen una mayor gravedad.

    Estas variables ya habían sido detectadas en Argentina y Brasil y se consideraba cuestión de tiempo que llegaran a Uruguay.

    “Los síntomas más frecuentes son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. Se plantea que estas nuevas variantes podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas actualizadas para JN.1 (la predominante) mantienen eficacia protectora”, indica el comunicado. Y agrega: “La situación continúa bajo monitoreo y se informará oportunamente a la población ante cualquier cambio relevante”.

    En Uruguay, se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 el 13 de marzo de 2020 y se levantó en abril de 2022, cuando ya se habían registrado unas 7.200 muertes.

