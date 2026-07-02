  • Cotizaciones
    jueves 02 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En el aire: 30 años después, llegó al vinilo ‘Radio Babilonia’, el clásico de la madurez de Traidores

    De sus 13 canciones, al menos media docena son clásicos de la banda de Juan Casanova y Víctor Nattero

    Traidores
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Publicado originalmente en CD y en casete por Monitor Records en 1995, Radio Babilonia es el álbum de la madurez de Traidores, histórica banda en actividad desde hace 40 años, cuando patearon el tablero del rock uruguayo con un grito hecho disco llamado Montevideo agoniza.

    Tres décadas después, llegó su esperada y merecida edición en vinilo, a cargo de Little Butterfly Records, con el audio remasterizado por Álvaro Reyes y un nuevo diseño de portada, de Zelmar Borrás, basado en la portada original de Alejandro Sequeira.

    De las 13 canciones, al menos media docena devinieron en clásicos de la banda de Juan Casanova y Víctor Nattero. El punk rock rabioso y visceral de los primeros discos deja paso aquí a un pospunk de perfil más melódico y reflexivo, con mayor presencia del sonido acústico y los arreglos corales, sin renunciar a la potencia eléctrica.

    Leé además

    Lo nuevo en discos.
    Música

    Lo nuevo en discos: The Lemon Twigs, Carlos Casacuberta, Samantha Navarro y el dúo Ferrari Mateu

    Por Javier Alfonso
    todo lo que esta bien: la foca publico ?submarino?
    Lo nuevo en discos

    Todo lo que está bien: La Foca publicó ‘Submarino’

    Por Javier Alfonso

    El rock expansivo de Radio Babilonia, la protesta furibunda de Enemigo del mundo y Canción rebelde, la musicalidad folclórica de Máquina y Crónica del Sur, la ternura de Niños y Ella sabe bien, y la belleza clásica de Flores, versión actualizada del clásico Flores en mi tumba. Una de las mejores páginas del rock local.

    Embed

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Discapacidad

    Fallo intima al Estado a otorgar el carné de transporte gratuito a 40 personas con discapacidad

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones exteriores

    Uruguay tendrá como “principal prioridad” en el Mercosur aplicar el acuerdo con la UE, que sigue sin consenso sobre sus cuotas

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi, en el último Consejo de Ministros.

    El gobierno enfrenta el desafío de aprobar dos proyectos centrales con un Parlamento más hostil

    Por Redacción Búsqueda
    La Junta Nacional de Drogas quiere trabajar más cerca de la Policía Nacional en el combate contra grupos locales que comercializan droga. 

    La Junta Nacional de Drogas busca colocarse al frente de la lucha contra las organizaciones criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la DGI. 

    Impuestos: DGI empezó a requerir información a plataformas digitales que intermedian en alquileres

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau