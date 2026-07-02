En el aire: 30 años después, llegó al vinilo ‘Radio Babilonia’, el clásico de la madurez de Traidores

Publicado originalmente en CD y en casete por Monitor Records en 1995, Radio Babilonia es el álbum de la madurez de Traidores, histórica banda en actividad desde hace 40 años, cuando patearon el tablero del rock uruguayo con un grito hecho disco llamado Montevideo agoniza.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Tres décadas después, llegó su esperada y merecida edición en vinilo, a cargo de Little Butterfly Records, con el audio remasterizado por Álvaro Reyes y un nuevo diseño de portada, de Zelmar Borrás, basado en la portada original de Alejandro Sequeira.
De las 13 canciones, al menos media docena devinieron en clásicos de la banda de Juan Casanova y Víctor Nattero. El punk rock rabioso y visceral de los primeros discos deja paso aquí a un pospunk de perfil más melódico y reflexivo, con mayor presencia del sonido acústico y los arreglos corales, sin renunciar a la potencia eléctrica.
El rock expansivo de Radio Babilonia, la protesta furibunda de Enemigo del mundo y Canción rebelde, la musicalidad folclórica de Máquina y Crónica del Sur, la ternura de Niños y Ella sabe bien, y la belleza clásica de Flores, versión actualizada del clásico Flores en mi tumba. Una de las mejores páginas del rock local.