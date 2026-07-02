Todo lo que está bien: La Foca publicó ‘Submarino’

La histórica banda de los hermanos González, con más de 30 años como bastión de la escena indie, entrega una nueva muestra de calidad en su noveno disco, que se presenta el sábado 25 en Sala Rondeau

“En Montevideo todo es under”, suele decir el Tano Angelieri, de Exilio Psíquico. Y en ese vasto y denso bosque de expresiones “alternativas”, La Foca es un fenómeno de compromiso, perseverancia y amor a la música. La banda liderada por los hermanos González (Federico, cantante, guitarrista, letrista y compositor, e Ismael, guitarrista, cantante y compositor) mantiene su presencia continua en la escena local desde hace ya más de 30 años y acaba de publicar su noveno disco.

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Submarino (Little Butterfly Records) es una nueva muestra de coherencia conceptual, desde la sonoridad clásica del grupo y la producción musical de Andrés Ameijenda hasta el diseño de arte de Ismael González, una imagen etérea y onírica fiel a la paleta gráfica del grupo.

Lo de La Foca ya no es madurez sino lo siguiente. El clima contemplativo que genera La Foca es único e inconfundible en el panorama local. La banda sostiene su sonido en la personalísima voz de barítono de González, en su interpretación calma, serena, casi susurrada, nunca exaltada, en sus guitarras entrelazadas en arpegios limpios, luminosos, brillantes sobre bases sutilmente distorsionadas, y en una base bajo-batería sobria, funcional al ensamble, enemiga de alardes de virtuosismo.

En estas nueve canciones González armoniza con su habitual elegancia con sus amigos: el español Banín (Los Pilotos y Los Planetas) los argentinos Juan Stewart y Nicolás Kramer (Jaime Sin Tierra y El Robot Bajo el Agua), y los uruguayos Pedro Dalton y Lucía Aguirre, la exquisita corista del grupo.

No conocía ni tu nombre/ y en ese mundo te quería. Este verso-anzuelo de Las letras abre el disco y establece el tono amoroso que lo envuelve. Todo lo que sigue da forma a un nuevo clásico instantáneo, que se presenta el sábado 25 en Sala Rondeau.