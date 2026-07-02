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    Lo nuevo en discos: The Lemon Twigs, Carlos Casacuberta, Samantha Navarro y el dúo Ferrari Mateu

    También hay novedades de Guillermo Wood, Carmen de los Santos, Niño Gutiérre y el grupo Juana y los Heladeros del Tango

    Lo nuevo en discos.

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    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Título: Look for your mind! (Captured Tracks) |Autor: The Lemon Twigs

    The Lemon Twigs es el proyecto de los hermanos Brian y Michael D’Addario, dos músicos de Nueva York que hacen canciones con un sonido inspirado en el pop y el rock de fines de la década de los 60 y comienzos de los años 70, con guitarras, voces y melodías que recuerdan a los Beatles y los Beach Boys. El dúo grabó junto con la banda que lo acompaña en vivo para acercarse al sonido de sus shows. Eso se nota en un disco que suena menos producido. 2 or 3 y Nothin’ But You están entre lo mejor del disco. También sobresalen I Just Can’t Get Over Losing You, You’re Still My Girl y Joy, una balada que recuerda al McCartney más romántico. Es un disco que no inventa nada ni busca actualizar un estilo, pero aporta canciones que parecen de otra época y siguen funcionando. Así, confirman que no hace falta reinventar un estilo para hacer un buen disco.

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    Título: Elefantín (Bizarro) |Autora: Samantha Navarro

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    En el aire: 30 años después, llegó al vinilo ‘Radio Babilonia’, el clásico de la madurez de Traidores

    Por Javier Alfonso

    En el año en que celebra los 30 años de la publicación de su primer disco, Samantha Navarro debuta en el vasto mundo de la música infantil. Este EP de cinco canciones notoriamente inspiradas en su maternidad (les dedica el doble trabajo a su hijo Simón y “a los niños y niñas” del país) fue publicado en conjunto con el libro Elefantín en el país de las primeras cosas (Alfaguara), escrito e ilustrado por la artista. Álbum y libro están protagonizados por el pequeño paquidermo que vive en una taza sobre un estante de la cocina. Con producción musical de Martín Rivero (hermano de la cantautora, a quien le componía canciones infantiles cuando era niño), este trabajo abarca géneros como el vals (Elefantín), reggae (El dinosaurio amarillo), electropop (La capitana maravilla), folk (Tulk) y balada pop (La gatita Marilin).

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    Título: Amater (Feel de Agua) | Autora: Carmen de los Santos

    En su primer disco, esta pianista, cantante y compositora reúne 14 canciones y piezas instrumentales surgidas del piano, los teclados y los sintetizadores, el corazón de su sonoridad. Ya desde el vamos, Alma mía denota una vocación sinfónica (presente en los arreglos de teclados de aires sacros y barrocos, estilo Händel) cruzada con el pulso rockero que le dan la batería y el canto frío y áspero. Otros cruces llevan a territorios más cercanos al clima musical templado de la litoraleña, el folclore forjado a lo largo de los ríos de la región. Con piezas que recuerdan a Sylvia Meyer y que ostentan la majestuosidad de la armonía coral, como Llueve en la ciudad y Náufragas, el disco avanza lento y calmo, como una chalana por aguas bajas. Lejano a la amabilidad del pop, contiene un misterio permanente que magnetiza el oído.

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    Título: Presencia (ind.) |Autor: Guillermo Wood

    Es un creador polifacético. Es guitarrista, integra el grupo Buceo Invisible desde 2012, es un prolífico cantautor con seis discos como solista, y además es un talentoso realizador audiovisual con varios documentales y cortometrajes ambientados en escenarios e imaginarios rurales. De hecho, el jueves 16 presentará este EP en la Sala Balzo junto con su nuevo corto, El comandante y el peregrino, en un concierto en que además de tocar estas canciones interpretará la banda sonora del film. Las cuatro canciones fueron grabadas en vivo y contienen la energía del escenario. Presencia, Luján, Terremoto 1 y Mapa presentan una coherente unidad estética, sostenida en las guitarras de sonoridad roquera, pero de intención y temática campera, y en las letras, que son como postales de paisajes rurales profundamente sugestivas.

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    Título: Interbalnearia (Little Butterfly Records) | Autor: Carlos Casacuberta

    Carlos Casacuberta es un buen actor de reparto. Ya sea en El Peyote Asesino o en sus diversos trabajos como productor es de esos intérpretes sólidos, que robustecen al elenco con su personal presencia creativa. Este álbum viene a completar una trilogía junto con :carlos (Ayuí, 2005) y Naturaleza (Bizarro, 2013), definida por una unidad estética sostenida en la canción confesional, la intimidad emocional y el sonido electroacústico. Una trilogía marcada en lo lírico por la introspección existencial y afectiva. Más allá de la presencia ancestral de la milonga como muestra mayor de la tradición musical uruguaya, Casacuberta define una peculiar y muy precisa serie de fusiones entre géneros para las canciones de Interbalnearia: “Tecno-lírica, electrofolklore, bossa nova de invierno, el bolero eléctrico y baladas rockeras”.

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    Título: Guitarrón negro (Bisiesto) | Autores: Camila Ferrari y Nacho Mateu

    La cantautora Camila Ferrari, una de las irrupciones más sobresalientes de la música uruguaya en esta década, dueña de una voz virtuosa, versátil y sorprendente, publicó este EP junto con el experimentado bajista, compositor, arreglador y productor Nacho Mateu, radicado en Nueva York. Estas tres bellas canciones combinan el poder de la melodía y la ambición instrumental, tanto en la tímbrica como en la rítmica. Tapar a tientas recuerda al Mateo de fraseo silábico, sobre una poderosa base funkera. Darno, hermosa balada dedicada al cantautor, rebosante de melancolía, es un contrapunto entre la voz de Ferrari y el bajo tocado en modo melódico, para desembocar en una coda de tambores frenéticos. Guitarrón negro, guiño a la mítica pieza de Zitarrosa, es un emotivo candombe lento, con un inspirado Mateu en las cuerdas de nailon.

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    Título: Hoy cerré temprano (ind.) | Autor: Niño Gutiérre

    Que Tacuarembó es cuna de grandes artistas no es novedad. Esto que ocurre en el pago más grande sí lo es. El movimiento Tacuanoise, que nuclea a solistas como Niño Gutiérre y Tallo, y bandas como Incluso Si Es Un Susurro Soviético, está dando buenas noticias. Este EP es una de ellas. Al igual que en su aparcero Tallo, los arpegios de milonga se trenzan con el pop, el blues, el rock y el indie para dar lugar a esta milonga indie o, como ellos le dicen, posmilonga. Hay aires de las canciones de Riki Musso en Milonga de Jesucristo & Magdalena, aunque la canción de Agustín Rodríguez (el verdadero nombre del cantautor) es nítidamente pop. Cuando hablé de Chamberlain le canta a ese pequeño pueblo, pero en inglés. Hace días es una oscura balada blusera, y Macachines es una canción triste iluminada por el sol de la mañana.

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    Título: No me da la menta (ind.) | Autor: Juana y los Heladeros del Tango

    Segundo álbum de este singular grupo tanguero montevideano, signado por el carisma interpretativo y el histrionismo de la cantante Virginia Núñez, una artista que encarna un risueño personaje en cada canción. Con variaciones sutiles, la intérprete imprime un permanente tono irónico y sarcástico a canciones como Confinamiento voluntario, Vampiros, Bettina y Parábola de San Bayón. El disco presenta composiciones propias y una versión (Cambalache), con una mezcla de renovación y tradición tanguera, La frescura y contemporaneidad de las letras, en temas como el que da nombre al disco, Chamarrilonga del safer sex y La hoguera, son otra característica del grupo, cuya integración se completa con Julia Nudelman (flauta), Ramiro Hernández (bandoneón), Andrés Antúnez (piano) y Daniela Figueroa (contrabajo).

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