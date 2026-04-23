La Sala Verdi presentó su temporada 2026 e incluye cuatro coproducciones, residencias de creación y conciertos con la escena independiente

Bajo el nombre Teatro público, la programación, que va de mayo a noviembre, reunirá a más de 80 artistas e incluye el estreno nacional de la nueva obra de Gabriel Calderón

Autoridades de la Sala Verdi y artistas durante el lanzamiento de la programación 2026.

La Sala Verdi presentó el martes 21 su temporada 2026, llamada Teatro público, con la presencia de los artistas que la integran. Su director, Felipe Villamarzo, explicó que ese nombre refiere a “la relevancia de las instituciones públicas para la sinergia del sistema artístico y cultural”, y definió uno de los ejes a seguir en el correr del año al afirmar que la institución buscará ser “una sala de creación, que contenga procesos artísticos y valore más los procesos que los aciertos, que valore la inventiva y las relaciones a largo plazo, donde podamos proyectar artísticamente las ciudades”.

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La temporada arranca el 9 de mayo con lo nuevo del dramaturgo Gabriel Calderón, que estrena la obra Ay, la miseria nos hará felices —puesta en escena en catalán en la Temporada Alta y el Teatre Lliure de Barcelona a fines de 2025— con Dahiana Méndez, Margarita Musto, Rogelio Gracia y Levón en su elenco.

Le seguirá en setiembre Mosquitos, de la británica Lucy Kirkwood —estrenada en el National Theatre de Londres en 2017—, dirigida en esta ocasión por Josefina Trías y Vachi Gutiérrez. Trías, a su vez, repondrá en la sala su celebrada obra Terrorismo emocional.

Analía Torres estrena en octubre Quiero que me susurres una canción para mi muerte, obra sobre el suicidio que apunta, según declaró en su presentación, a convocar la energía e interacción del “público de rock”.

La temporada cierra en noviembre con Mi amiga fantasma, en la que la cantautora Camila Ferrari asumirá el doble rol de música en escena y actriz en la obra que dirige junto con Gustavo Kreiman, quien también repondrá Díptico de los padres, estrenada en la Verdi en 2025.