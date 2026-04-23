Nair Mirabrat, Sandra Mihanovich, Milo J y el regreso de La Trastienda

Nair Mirabrat, grupo instrumental y vocal liderado por el guitarrista, cantante y compositor Martín Ibarra, presenta el concierto Nair circular hoy, jueves 23, el sábado 25 y el domingo 26 en la sala Zavala Muniz (Teatro Solís). Se trata de “un concierto inmersivo” a cargo de un ensamble de diez músicos que actuará en formato circular, con el público a los cuatro costados. Es una de las bandas más innovadoras de la escena local y fusiona candombe, jazz y canción montevideana. Junto con Ibarra actuarán Camila Ferrari (voz), Hernán Peyrou (teclados y voz), Rolo Fernández (bajo y voz), Juan Ibarra (batería), Fede Noll (teclados), Lara Haller (saxo y voz), Gabo Manzanares (saxo), Jhonny Neves (percusión) y Coby Acosta (percusión). El diseño sonoro es de Martín Brizolara y el visual, de Patricio Tejedor. Entradas en Tickantel a $ 1.100.

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Con un concierto de la banda argentina Toch, oriunda de Córdoba, el sábado 25 reabre La Trastienda Montevideo. Con nuevos propietarios y programadores, la sala de conciertos situada en Fernández Crespo 1763 esquina Paysandú anunció días atrás una extensa grilla de conciertos que abarca todo el año y en la que, hasta el momento, no se incluyen artistas mujeres. Buitres, una de las bandas históricas del rock uruguayo y de La Trastienda en su primera época, dará cuatro conciertos en mayo, el jueves 7, viernes 8, viernes 29 y sábado 30. El sábado 9 de mayo Facundo Balta presentará su nuevo disco, Ayer dijiste mañana y el domingo 10 estará el cantante de metal italiano Fabio Lione. Luego actuarán el rapero Knak (jueves 14), Garo Arakelian (viernes 15) y Fernando Cabrera (sábado 16). El comediante Diego Delgrossi presentará su monólogo Políticamente incorrecto-Parte 2 el jueves 21 y La Triple Nelson presentará su disco De amor de locura y de guerra el 15 de agosto. Las entradas para todos los conciertos están a la venta en passline.com.

La trastienda.jpg El sábado 25 reabre La Trastienda. Difusión

Vuelve Pro Ópera

La Sociedad Uruguaya Pro Ópera, institución privada dedicada a la producción de espectáculos de ópera en Uruguay, que tuvo una intensa actividad en los años 90, anunció el jueves 16 el reinicio de sus actividades para la presente temporada. El colectivo, impulsado por el cantante lírico uruguayo Antonio Soto, comunicó en una conferencia realizada en el hotel Radisson que su nuevo presidente es el comunicador, cocinero y empresario gastronómico Sergio Puglia. El primer espectáculo que presentará la institución es la ópera cómica L’elisir d’amore, en el Auditorio Adela Reta en coproducción con el Sodre, del 21 al 23 de agosto, para la cual las entradas ya están en venta en Tickantel. En el anuncio estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino.

Lelisir-Damore_Slider-web L'elisir d'amore, coproducción del Sodre y Pro Ópera. Difusión

Sandra Mihanovich sinfónica

La cantautora argentina Sandra Mihanovich presentará mañana, viernes 24, a las 20.30, un concierto sinfónico en el Auditorio Adela Reta que conmemora los 40 años de su emblemático disco Soy lo que soy. Estará acompañada por su banda estable y una orquesta de 50 músicos formada especialmente para la ocasión con músicos uruguayos. Los arreglos y la dirección musical son del argentino Leo Sujatovich. Entradas en Tickantel de $ 1.500 a $ 3.000.

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Milo J en el Antel Arena

El joven cantautor argentino Milo J, una de las grandes irrupciones de la música latinoamericana reciente, presenta su aclamado disco La vida era más corta en el Antel Arena, el sábado 25 y domingo 26 a las 21 horas. Entradas en Tickantel de $ 1.850 a $ 3.100.