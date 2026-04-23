Vuelve ‘Habitación Macbeth’, de Pompeyo Audivert, al Stella

El actor argentino interpreta el unipersonal que adapta la tragedia de Shakespeare; últimas funciones de El pozo de aire en La Gringa y Mundos en el Torres García

Mañana viernes 24 a las 20 h el argentino Pompeyo Audivert vuelve a presentar su unipersonal Habitación Macbeth en el Teatro Stella. Basado en el clásico de Shakespeare sobre la locura y la paranoia, en esta formidable adaptación el actor, también autor y director de esta obra, interpreta todos los personajes: las brujas, el rey Duncan, el poderoso general Macbeth, su esposa Lady Macbeth, Macduff y otros personajes laterales. Dice Audivert: “Lo sobrenatural, la posesión y el destino se cruzan en circunstancias como en una pesadilla, una zona de estallido donde no es claro de quién es la identidad criminal ni dónde anida. Macbeth se vuelve vanguardia fantasmagórica de un pensamiento obsesivo que toma el control y el poder de su ser, implicándolo abruptamente en un devenir asesino implacable”. Entradas en RedTickets a $ 890 y $ 1.090.

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Habitación Macbeth

Mundos, en el Torres García

Mundos, escrita e interpretada por la uruguaya Laila Reyes Silberberg y por el actor y músico alemán Alexander Riedmüller-Rezzani, es una obra teatral atravesada por la poesía y la impronta visual y espiritual del “teatro de la caricia”, el movimiento iniciado por el suizo Daniele Finzi Pasca, de quien Reyes es una de las principales cultoras en Uruguay. En tono de tragicomedia o comedia dramática y con música en vivo a cargo del artista alemán, la obra narra el encuentro, a lo largo de una noche, entre un trovador trotamundos y una vieja pescadora vagabunda en su descampado frente al mar. Esta buena experiencia de realismo mágico teatral va el viernes 24 y el sábado 25 a las 20.30 y el domingo 26 a las 18.30 en el Teatro del Museo (Museo Torres García, Sarandí 683). Entradas en RedTickets a $ 650.

Mundos