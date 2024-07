Juegos Olímpicos: la cita mayor del deporte bajo amenaza

Juegos Olímpicos Todo lo que quiso saber sobre gimnasia artística y no se atrevió a preguntar

A 71 días del encendido de la llama olímpica, final del recorrido de la antorcha olímpica que comenzó el 25 de marzo y se hará solo por Japón con el público con tapabocas y a distancia, la incertidumbre que reina sobre los Juegos Olímpicos aún no está despejada. De todas maneras, las autoridades de la metrópolis y los jerarcas del Comité Olímpico Internacional (COI) insisten en un evento responsable y seguro. Eso a pesar del rechazo de una muy importante proporción de japoneses, que llegaría a ocho de cada diez, que piden una nueva postergación y suspensión de la mayor cita deportiva, algo que finalmente no se concretaría.

No es la primera vez que Tokio monta un evento de esta magnitud para demostrar su capacidad de resurgir de las cenizas. Los primeros Juegos Olímpicos realizados en esa ciudad, los de 1964, demostraron cómo Japón podía resurgir de las cenizas a menos de veinte años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, así como "limpiar" su imagen luego de haber sido parte de las Fuerzas del Eje, junto con la Alemania nazi y la Italia fascista. Tierra desde entonces vinculada a la tecnología de punta, fueron los primeros JJ. OO. con transmisión televisiva a color y en directo para Europa y Estados Unidos, así como técnicas de filmación como la cámara lenta y los cronómetros computarizados.

Originalmente, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 querían mostrar el resurgir de un país tras los devastadores terremotos y tsunamis que en 2011 llegaron a los 9,1 en la escala de Richter, causando una emergencia nuclear en la central de Fukushima y matando a más de 15.000 personas. Ahora también se suma la situación sanitaria generada por el coronavirus; si bien Japón, con algo más de 10.000 muertos por esta enfermedad, es un país que puede jactarse de haber salvado con nota su combate a la pandemia (su población total es de 126.300.000 habitantes).

Con su alusión a las expectativas, Hashimoto lanzaba un mensaje de unidad a todos los deportistas que acudirán a la cita olímpica. "Tenemos que mantenernos unidas todas las partes interesadas. Y digo a los deportistas: vamos a seguir caminando juntos y vamos a construir un círculo en el que estarán incluidos todos los atletas del mundo... Vengan con esa mentalidad".

Según lo informado por el COI y el Comité Organizador, participarán unos 12.000 atletas representando a 207 comités olímpicos nacionales de los cinco continentes. Hay cinco deportes nuevos: surf, skateboarding, karate, escalada deportiva y béisbol/sóftbol. En los Juegos Olímpicos anteriores, los de Río de Janeiro 2016, asistieron 11.238 deportistas de 207 países.

"Los Juegos de Tokio 2020 serán completamente distintos a cualquier edición anterior de los juegos. Sin embargo, su esencia permanecerá intacta, con los atletas dando lo mejor de ellos e inspirando al mundo con sus extraordinarias actuaciones", agregó la titular del Comité Organizador.

Muchas particularidades. Serán unos juegos muy distintos por diversas razones. La principal, obviamente, es la que implica que se celebren bajo una pandemia en un país donde se ha dado cerca de medio millón de casos y se encuentra atravesando su cuarta ola. Una encuesta publicada el pasado enero develaba el rechazo de 80% de los japoneses a la celebración del evento deportivo, población que se manifestaba a favor de otro aplazamiento o incluso a la cancelación. Recientemente se montó una juntada de firmas online pidiendo que no se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos, y en 24 horas se recolectaron 50.000 rúbricas.

Otra de las razones que lo hacen especial es que los organizadores de Tokio 2020 han prohibido la presencia de público extranjero durante los 17 días que duren los Juegos Olímpicos, que van del 23 de junio al 8 de agosto, y los 13 días de los Juegos Paralímpicos, que comienzan el 24 de agosto y llegan al 5 de setiembre. Esta es una decisión sin precedentes en la historia olímpica que afectará considerablemente a los objetivos económicos de los juegos, que esperaban lograr unos ingresos de taquilla de unos 90.000 millones de yenes (más de 800 millones de dólares) por la venta de cerca de ocho millones de entradas, un objetivo que se verá muy mermado. A esto se le suman los ya señalados costos que generó el aplazamiento por un año de la competición y las medidas anticovid.

El presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, dijo a Galería que la restricción de público puede ser aún mayor. "Recién el mes que viene se resolverá si también se admite público local", añadió quien también es presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA). Al no admitir público extranjero, los organizadores ya hace tiempo que están devolviendo los importes de las reservas de los frustrados visitantes. "Los japoneses son muy correctos y formales", añadió.

Considerando el muy alto porcentaje de japoneses que no quiere que se encienda el pebetero olímpico, Maglione aún pone en condicional la celebración de los Juegos Olímpicos cuando faltan menos de tres meses. Además, hay un motivo de peso para impedir una nueva cancelación. "O se hacen ahora o no se hacen", señaló el directivo. Es que para febrero de 2022 están previstos los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, y para octubre del año próximo los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. No hay tiempo para seguir esperando.

Paridad de género. Japón mantiene sus fronteras cerradas a la llegada de visitantes extranjeros desde finales de diciembre como parte de las medidas para contener la pandemia y tiene pendiente decidir cómo será la presencia de espectadores en los estadios, como mencionaba Maglione, o cuáles serán las limitaciones para quienes puedan acceder a los recintos.

Otra de las medidas adoptadas por los organizadores de Tokio 2020 y el COI es acreditar solo a las personas que "tienen roles esenciales y operativos en los Juegos Olímpicos", una decisión que reducirá significativamente el personal de las delegaciones participantes. También se verán afectadas leyendas de los deportes olímpicos a las que el COI ha cancelado o reducido invitaciones, así como a personalidades VIP que en principio iban a asistir.

A pesar de las restricciones y las dudas de sus ciudadanos, Tokio está preparado para acoger a los miles de deportistas de distintas nacionalidades que desfilarán en la ceremonia inaugural, más un equipo de refugiados apadrinados por el COI.

La renuncia de Corea del Norte a asistir para proteger a sus deportistas de posibles contagios del Covid-19 no ha amilanado a las autoridades japonesas, que, sin valorar la decisión norcoreana, han hecho un llamamiento al resto de comités nacionales para que acudan a los juegos. "Continuamos trabajando con todas las partes implicadas para preparar el mejor escenario posible para recibir a los atletas de todos los países y regiones", señalaron los responsables de la organización.

En ese escenario tiene gran importancia el tema de las vacunas. Todos los deportistas deberán estar vacunados cuando estén en suelo japonés, la mayoría a través de las campañas de vacunación en sus respectivos países.

Y cuando los organizadores querrían una total colaboración al respecto, a principios de este mes se conoció que los trabajadores sanitarios japoneses se pusieron de punta contra los planes de desplegar a 10.000 de ellos para los juegos, en la Villa Olímpica y en la sede de las competencias. El pedido del Comité Organizador a la Asociación de Enfermería de Japón, a fines de abril, para que aportara 500 profesionales de forma voluntaria aumentó considerablemente la indignación, multiplicada en las redes sociales.

Sin embargo, para completar la demanda de vacunas, el COI ha recibido "una amable oferta del Comité Olímpico Chino, anfitrión de los Juegos de Invierno de Pekín 2022", en palabras de Thomas Bach. "La oferta consiste en poner a disposición de los participantes en las dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y Pekín 2022, dosis adicionales de vacunas".

Bajo este panorama, nadie duda de que los XXXII Juegos Olímpicos serán muy distintos a los que estamos acostumbrados, como aseguraba Hashimoto. También por hechos como que 49% de los deportistas serán mujeres, un dato que el COI ha valorado para declarar a Tokio 2020 como "los primeros con paridad de género".

Con solo 22 participantes en tenis y golf, recién los II Juegos Olímpicos de la era moderna, los de París en 1900, fueron los primeros en tener atletas femeninas. Para Ámsterdam 1928 ya eran el 10%, con 300 atletas; al competir en atletismo, se considera este el inicio real de las mujeres en la mayor cita deportiva. En Río deJaneiro 2016 significaron el 45% de los participantes, el mayor porcentaje hasta ahora.

A falta de 71 días, los 126 millones de japoneses ya saborean -para bien o para mal- el ambiente olímpico desde el pasado 25 de marzo, fecha en la que llegó la Antorcha Olímpica a Japón. Desde entonces, más de 10.000 corredores la transportan por sus 47 prefecturas hasta el encendido en el pebetero del Estadio Olímpico de Tokio el 23 de julio, fecha de inicio de los juegos más esperados. Las únicas veces que anteriormente habían sido pospuestos fueron durante las guerras mundiales.

A partir de EFE y otras fuentes

DELEGACIÓN URUGUAYA

Uruguay contará con al menos nueve deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán en este 2021. Cinco de ellos ya están clasificados por sus propios méritos. En vela participarán Dolores Moreira (clase láser radial) y Pablo Defazio y Dominique Knüppel (clase nacra 17); en remo, estarán Bruno Cetraro y Felipe Klüver (doble par peso ligero).

En atletismo y natación, para clasificar hace falta alcanzar marcas exigidas por el COI "cada vez más exigentes", según indicó el secretario general del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Washington Beltrán. Si ningún atleta llega a esas marcas, cada comité nacional puede designar a dos atletas, un hombre y una mujer, para que lo represente en cada uno de esos deportes. Cuando quedan menos de tres meses, los dos atletas que viajarían a Japón están dentro de una lista integrada por Emiliano Lasa (salto largo), Deborah Rodríguez (800 metros), María Pía Fernández (1.500 m), Santiago Cátrofe (1.500 m), Andrés Silva (400 m vallas), Nicolás Cuestas, Martín Cuestas, Andrés Zamora y Nicolás Zamora (estos últimos en maratón). En natación, los dos competidores serían elegidos entre: Enzo Martínez, Martín Melconian, Inés Remersaro, Nicole Frank y Micaela Sierra.

La delegación puede tener más integrantes en boxeo, tenis, canotaje, karate, básquetbol masculino, básquetbol 3x3 femenino, volley playa masculino, surf o judo.