  • Cotizaciones
    martes 17 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los Ángeles: alcaldesa pide renuncia del presidente de los Juegos Olímpicos 2028 por correos vinculados a Epstein

    Karen Bass pidió la dimisión de Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras la divulgación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de correos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein. Wasserman, que no enfrenta cargos, lamentó “profundamente” esa correspondencia, previa a la primera detención de Epstein

    Casey Wasserman.

    Casey Wasserman.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Es “lamentable” que el comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos apoye a Wasserman, consideró la alcaldesa en una entrevista con CNN el lunes por la noche. “En mi opinión, debería renunciar”, dijo.

    Leé además

    denuncias en la oscuridad
    Opinión y Análisis

    Denuncias en la oscuridad

    Por Pau Delgado Iglesias
    Los diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicolle Salle.
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el mes pasado correos electrónicos subidos de tono que envió Wasserman en 2003 a la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell.

    Desde entonces, ha habido varios llamados que piden la dimisión del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

    Al principio, Karen Bass se abstuvo de tomar posición en la polémica sobre Wasserman, al señalar que correspondía al consejo de administración de los Juegos decidir si se mantenía o no en su cargo.

    Wasserman, de 51, ha sido una personalidad influyente de Hollywood. Tras las revelaciones de sus contactos, publicó un comunicado en el que lamentaba “profundamente” esa correspondencia de 2003, previa a la primera detención del delincuente sexual.

    Embed - Merci París 2024, Hello Los Ángeles 2028: el presupuesto y los lugares de la inauguración

    Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores de edad. Sin embargo, en 2008 había recibido una primera condena por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

    Por ahora Wasserman no ha sido acusado de ningún delito en el marco de este escándalo.

    Su agencia artística representa a numerosas estrellas del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos Pharrell Williams y los grupos Coldplay e Imagine Dragons.

    Varios artistas, incluida la cantautora Chappell Roan, ganadora de un premio Grammy, han anunciado su salida de la agencia después de que se conoció la implicación de Wasserman en el escándalo.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Senado instalará comisión preinvestigadora por Cardama

    Senado instalará comisión preinvestigadora por Cardama

    Por Redacción Búsqueda
    Abu Dabi.

    Cuáles son los 26 mejores lugares para viajar este año, según ‘Forbes’

    Militares del Grupo Expedicionario de Marines de Estados Unidos, a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe, durante una operación contra el narcotráfico realizada en octubre por Southcom. 

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fernando Pereira en el acto del 55 aniversario del Frente Amplio. 
    Video

    El Frente Amplio busca evitar que el relato de que el gobierno es “tibio” se instale en sus bases

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage