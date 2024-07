Ancap y PDVSA estrechan alianza

Entre ellos figuró la cancelación de la deuda de U$S 830 millones que Ancap tiene con PDVSA por la compra de crudo financiado. Para ello la uruguaya desembolsará U$S 500 millones en efectivo en un fideicomiso creado por PDVSA.

Además, se acordó la importación de urea desde Venezuela para Ancap.

Pero también se retomaron las negociaciones para concretar el aumento de la participación de PDVSA en Alur, alcanzando el 25% . Esa idea, que está planteada desde 2006, volvió a plantearse ahora y fuentes del ente uruguayo dijeron que es “muy probable” que se concrete.

Actualmente PDVSA no tiene el 10% de Alur. La falta de capitalización en la empresa hizo que su porcentaje cayera al 7%. Para alcanzar el 25%, la venezolana debería realizar una capitalización no menor a U$S 11 millones, según cálculos de Búsqueda con datos de los balances de Ancap al 2011.

Desarrollo

2012-08-09T00:00:00

