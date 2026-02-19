Intendencias poseen casi un tercio de la flota de vehículos del Estado, con amplias diferencias entre ellas

Sobre todo en el interior del país, como cuando se inaugura una plaza, una mejora vial o una nueva luminaria pública, la ampliación o la renovación de la flota vehicular en una intendencia —ya sea una camioneta, un camión recolector de basura o un tractor para realizar obras— suele ser motivo de un acto. Con finanzas en general restringidas, cuando no deficitarias, se trata de una inversión que las autoridades departamentales muestran con orgullo ante los vecinos.
El tamaño de la flota de las distintas intendencias varía de manera significativa tanto en términos absolutos como en relativos a, por ejemplo, la población departamental o la extensión territorial. Eso analizó Búsqueda a partir de datos del 2025 sobre los vehículos oficiales inscriptos en el Sistema Computarizado de Contralor Vehicular (Sisconve), que fueron entregados por Ancap en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
El Sisconve es un software que permite monitorear en tiempo real el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal y hacer un control satelital de la flota y de sus recorridos para favorecer la eficiencia. Su origen está en decretos de 1994 que crearon el Registro Único de Vehículos Automotores, en el que se debían inscribir todas las unidades propiedad del Estado afectadas al uso de los incisos del Poder Ejecutivo, instauraron el requisito del test técnico de las unidades y autorizaron a contratar servicios computarizados de información de utilización y consumos de combustibles a instalarse con base en la red de estaciones oficiales de Ancap.
Según el listado proporcionado por el ente petrolero, solo dos intendencias —San José y Cerro Largo— no tenían vehículos registrados en el Sisconve; las otras 17 contaban, en conjunto, con 5.960 unidades en el sistema. Esa cantidad representa casi un tercio —32%— de la flota de todo el Estado, compuesta por 18.480 vehículos monitoreados por medio de dicho software.
Además de esas intendencias, en el Sisconve había siete automóviles —de diferente tipo, que no se especifican— de propiedad de la Junta Departamental de Montevideo y dos de la floridense.
El tamaño de la flota
Qué cantidad de vehículos son realmente necesarios para una intendencia depende, entre otras cosas, de los servicios que provea —de limpieza, recolección de residuos, control del tránsito, de necrópolis o atención de la salud en policlínicas, por ejemplo—, además de la cantidad de habitantes, la extensión territorial, la geografía y hasta el clima del departamento.
Considerando los datos de población del último censo (2023), con 137 vehículos registrados en el Sisconve, la Intendencia de Flores es la que tiene la mayor flota cada 10.000 habitantes: son unos 52. Le siguen Rocha (348 unidades) y Río Negro (232), con 43 y 41 cada 10.000 habitantes, respectivamente.
Los vehículos de la Intendencia de Montevideo controlados por ese software eran 1.029 en 2025. Con aproximadamente 1,3 millones de habitantes, eso significa una proporción de casi ocho autos, camionetas, camiones u otro tipo de automóvil cada 10.000 personas. Es el mínimo de las 17 administraciones departamentales para las que se disponen de datos.
Incorporando la dimensión de la extensión territorial, Montevideo —el departamento más chico— pasa a tener la mayor relación: son casi dos vehículos por kilómetro cuadrado. En el otro extremo están Treinta y Tres, Maldonado y Canelones, con proporciones que rondan el 0,014.