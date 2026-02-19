Intendencias poseen casi un tercio de la flota de vehículos del Estado, con amplias diferencias entre ellas

En 2025 eran 5.960 unidades de distinto tipo pertenecientes a 17 comunas inscriptas en el Sisconve; ¿cómo se comparan las flotas de cada una en relación con su población o la superficie departamental?

Un recambio de camionetas presentado por la Intendencia de Rivera, en 2020.

Sobre todo en el interior del país, como cuando se inaugura una plaza, una mejora vial o una nueva luminaria pública, la ampliación o la renovación de la flota vehicular en una intendencia —ya sea una camioneta, un camión recolector de basura o un tractor para realizar obras— suele ser motivo de un acto. Con finanzas en general restringidas, cuando no deficitarias, se trata de una inversión que las autoridades departamentales muestran con orgullo ante los vecinos.

El tamaño de la flota de las distintas intendencias varía de manera significativa tanto en términos absolutos como en relativos a, por ejemplo, la población departamental o la extensión territorial. Eso analizó Búsqueda a partir de datos del 2025 sobre los vehículos oficiales inscriptos en el Sistema Computarizado de Contralor Vehicular (Sisconve), que fueron entregados por Ancap en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

El Sisconve es un software que permite monitorear en tiempo real el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal y hacer un control satelital de la flota y de sus recorridos para favorecer la eficiencia. Su origen está en decretos de 1994 que crearon el Registro Único de Vehículos Automotores, en el que se debían inscribir todas las unidades propiedad del Estado afectadas al uso de los incisos del Poder Ejecutivo, instauraron el requisito del test técnico de las unidades y autorizaron a contratar servicios computarizados de información de utilización y consumos de combustibles a instalarse con base en la red de estaciones oficiales de Ancap.

Según el listado proporcionado por el ente petrolero, solo dos intendencias —San José y Cerro Largo— no tenían vehículos registrados en el Sisconve; las otras 17 contaban, en conjunto, con 5.960 unidades en el sistema. Esa cantidad representa casi un tercio —32%— de la flota de todo el Estado, compuesta por 18.480 vehículos monitoreados por medio de dicho software.

Además de esas intendencias, en el Sisconve había siete automóviles —de diferente tipo, que no se especifican— de propiedad de la Junta Departamental de Montevideo y dos de la floridense.