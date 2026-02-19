  • Cotizaciones
    Intendencias poseen casi un tercio de la flota de vehículos del Estado, con amplias diferencias entre ellas

    En 2025 eran 5.960 unidades de distinto tipo pertenecientes a 17 comunas inscriptas en el Sisconve; ¿cómo se comparan las flotas de cada una en relación con su población o la superficie departamental?

    Un recambio de camionetas presentado por la Intendencia de Rivera, en 2020.

    FOTO

Intendencia de Rivera

    FOTO

    Intendencia de Rivera
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Sobre todo en el interior del país, como cuando se inaugura una plaza, una mejora vial o una nueva luminaria pública, la ampliación o la renovación de la flota vehicular en una intendencia —ya sea una camioneta, un camión recolector de basura o un tractor para realizar obras— suele ser motivo de un acto. Con finanzas en general restringidas, cuando no deficitarias, se trata de una inversión que las autoridades departamentales muestran con orgullo ante los vecinos.

    El tamaño de la flota de las distintas intendencias varía de manera significativa tanto en términos absolutos como en relativos a, por ejemplo, la población departamental o la extensión territorial. Eso analizó Búsqueda a partir de datos del 2025 sobre los vehículos oficiales inscriptos en el Sistema Computarizado de Contralor Vehicular (Sisconve), que fueron entregados por Ancap en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

    

    // Leer el objeto desde localStorage