Andrés Ojeda

¿Se imagina como diputado? Fui en listas de 2009 y 2014, no en lugares de salir. Fui edil de Montevideo entre 2010 y 2015. Pero desde el 2014 para acá he estado dedicado casi al cien por ciento a la actividad profesional. Él me está pidiendo que tome un rol más activo en la actividad pública. No tengo claro desde qué lugar voy a colaborar, pero no voy a retacear mi actividad profesional.¿De dónde surge su vínculo con la política? ¿Su familia era colorada? No, para nada. Mi abuelo era amigo muy cercano de (Líber) Seregni. En el 2002 entré a facultad y al año me vinculé a una agrupación y me invitaron a una reunión en la que hablaba Sanguinetti­. Cualquier persona que se siente un rato mano a mano con él lo sale votando.En ese tiempo, Sanguinetti no era muy bien visto y el Partido Colorado se caía a pedazos. ¿Qué lo llevó a empezar a militar en ese momento? Mi primer voto fue en el 2004 a (Guillermo) Stirling. No era sencillo para trabajar. Siempre jodo con que nunca vi una vaca gorda, ni siquiera rellenita. La barra que tenía en facultad estaba vinculada a esto pero en general me decían: “¿Qué vas a hacer ahí justo ahora?”. Creo que las decisiones van más allá de los momentos cuyunturales de los partidos. Me gustaba la visión de Sanguinetti sobre el país.