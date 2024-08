Corazón delator

Twitter se moría el día de su nacimiento. No faltaron voces que cuestionaran su utilidad ni bromas acerca de su verdadero sentido en el espacio-tiempo de la web. Fue en el 21 de marzo de 2006, hace casi 10 años, cuando Jack Dorsey enviaba el primer tuit: “Just setting up my twttr” (“Configurando mi twttr”).

La idea fue clara y sencilla. Una red donde las personas se comunicaran por medio de mensajes que no podían pasar los 140 caracteres. Esa barrera inicial fue una de las claves de su éxito. Mensajes sintéticos permitieron con los años y los experimentos la llegada de emojis, GIF animados, luego habilitaron la inclusión de encuestas, videos, fotografías y archivos de audio. Hoy, si lo desea, un usuario puede saber qué tuit publicado es más popular, de dónde provienen las visitas a su perfil en Twitter, qué dispositivos usan, los intereses y quiénes son los seguidores más activos, entre otros detalles. El logo fue modificado y casi todo lo que aparece en la pantalla presenta animación y dinamismo. El cambio ha sido la constante de esta red, que ha hecho todo por no morir. Como cualquiera. Sin embargo, su último cambio provocó alto revuelo.El martes 3 de noviembre puso un corazón donde antes había una estrella que solía indicar que un tuit era favorito. Y se armó un lío tremendo, con usuarios reclamando por el regreso de la estrella, con sitios pidiendo que cambien otras características pero justo esta no. La pregunta es si da para tanto.

Evolución, revolución y muertes. Twitter es parte de la evolución natural de la web 2.0, que propició la llegada de sitios por medio de los cuales los usuarios colaboran y comparten datos e incluso modifican el diseño y la apariencia de las páginas, siendo al mismo tiempo consumidores y generadores de contenido. Estrellas de la web 2.0 fueron los blogs, de los que se desprendieron su versión mini: los nanoblogs, también llamados microblogs. Distinguidos por encima de todo por su sencillez y por la exigencia de síntesis en sus mensajes, los microblogs son plataformas desarrolladas para que los usuarios publiquen y compartan información breve. En sus inicios solían contener solo texto, lo único que le aportaba algo de color eran los emoticones (la ingeniosa combinación signos de puntuación, números o letras para expresar emociones), hasta que llegaron los emojis (símbolos gráficos en formato Unicode, lo que implica que el dispositivo lo lee como una letra) y los stickers (imágenes, que pueden ser animadas). Así fue el comienzo, ya sea dentro de páginas web, por medio de SMS o mensajería instantánea. En la actualidad la red de microblogging cuenta con más de 560 millones registrados (datos de 2014) y está disponible en casi 30 idiomas.

Hoy incluye publicidad, permite promocionar cuentas y tuits por medio de un sistema de anuncios temporales que, si molesta al usuario, se puede eliminar. En ese escenario, a pesar de no ser el primero en su especie, Twitter es el amo. Entre las redes, pierde por goleada con Facebook. De ahí los comentarios —en las redes— de que busca parecerse a su enemigo. Por aquello de que “Si no puedes contra él...”.

La red es extrañamente popular. La usan políticos, estrellas de cine y de la música, deportistas, medios masivos, producciones cinematográficas, organismos internacionales. La NASA tiene Twitter. La Estación Espacial Internacional tiene Twitter. Barack Obama dio cátedra acerca de cómo usar Twitter durante su campaña presidencial. La muerte de Michael Jackson se cubrió, en gran parte, a través de Twitter. El asunto es que los que están no atraen a más personas. No se registran nuevos usuarios del modo que se suman en Facebook, que también, vale decir, imitó rasgos de otras redes, entre ellas Twitter, como la organización de los mensajes en el muro, que tiene la estética similar al microblogging.