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Celulares, championes y mate: un estudio revela las tendencias de compra por internet de los uruguayos en 2025

Entre los principales hábitos de consumo en línea se destaca el protagonismo que está adquiriendo nuevamente el pádel, el regreso de los juegos de mesa y el interés creciente por la movilidad eléctrica

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Celulares, championes deportivos y mates fueron los productos más buscados por los uruguayos en Mercado Libre durante el año pasado. Así lo establece MELI Trends Uruguay, un estudio de la plataforma de comercio electrónico que revela los principales hábitos y tendencias de consumo por internet de los uruguayos durante el último año.

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“Cada día personas de todo el país buscan, comparan y eligen qué comprar, qué vender y cómo resolver su día a día. En ese movimiento constante aparecen señales: deseos, hábitos y cambios de interés. Siempre hay algo que dispara búsquedas, un recital o un artista que genera conversación, un boom gourmet que genera curiosidad, un producto de belleza (…), un libro recomendado (…). Pequeñas decisiones que, analizadas en conjunto, cuentan una historia más profunda sobre quiénes somos, cómo vivimos y cuáles son nuestros sueños y objetivos”, señala el informe.

Monitoreo, salud y pádel

En este sentido, las tendencias deportivas de 2025 mostraron una diversificación en las formas de entrenar, acompañadas por un crecimiento sostenido de productos de equipamiento y nutrición para el deporte. Además de los championes deportivos, otros productos de entrenamiento que se destacaron en cuanto a cantidad de búsquedas fueron las pesas (más de 1,4 millones) y los relojes smart (más de 1,2 millones). “El monitoreo de la actividad física y la salud en tiempo se consolida como un aliado clave del entrenamiento”. Por su parte, los suplementos nutricionales registraron más de 5 millones de búsquedas.

Pádel

Tecnologías para el hogar y conectividad

El informe vuelve a confirmar la tendencia de la tecnología cada vez más integrada a la vida cotidiana, impulsada por la búsqueda de conectividad, entretenimiento y soluciones prácticas para el hogar.

El top tres de las marcas de celulares más requeridas estuvo liderado por Xiaomi, luego iphone y, en tercer lugar, Samsung. A su vez, la tecnología aplicada al hogar continúa ganando terreno con soluciones que automatizan tareas cotidianas y optimizan el tiempo. Así, la freidora de aire registró más de 954.000 búsquedas, la aspiradora robot, más de 305.000 y el robot de cocina, más de 77.000.

A pesar de esto, también se percibe un regreso a lo vintage, con interés en tecnologías que marcaron otras épocas, como las cámaras analógicas (más de 1,2 millones de búsquedas) y las cámaras digitales (más de 139.000).

En tanto, los artículos gamers también ganan su espacio, registrando más de 2,7 millones de búsquedas.

Movilidad eléctrica

En el rubro movilidad, la movilidad eléctrica y el transporte individual ganaron protagonismo, como alternativas eficientes y sustentables. De hecho, en el rubro eléctrico lo más buscado fueron las bicicletas (más de 482.000), seguidas por autos (más de 336.000) y monopatines (más de 270.000).

En tanto, los autos tradicionales registraron más de 12,3 millones y las motos, más de 8,4 millones.

Mate y fútbol

Las costumbres y símbolos nacionales también tienen un lugar central en el consumo, ya que reflejan identidad y pertenencia. Entre ellos el mate fue el más requerido por los uruguayos, con más de 5 millones de búsquedas, seguido por el termo, con más de 3,5 millones. En tanto, la yerba más buscada fue la Canarias, en segundo lugar, Baldo y, en tercer lugar, Armiño.

En el plano más futbolístico, la camiseta de Peñarol tuvo la mayor cantidad de búsquedas entre los clubes, superando los 103 millones. La de Nacional registró más de 99.000. Por su lado, las búsquedas de la camiseta de la selección nacional ascendieron a más de 118 millones.

Café y cerveza

En cuanto a comidas y bebidas, el café fue lo más requerido, con más de 2 millones de búsquedas. La cafetera registró más de un millón. Y las búsquedas establecen que la bebida alcohólica más consumida por los uruguayos es la cerveza (más de 375.000), seguida del whisky (más de 230.000) y el fernet (más de 46.000).

Juegos de mesa y libros

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El MELI Trends 2025 también da cuenta del éxito que vuelven a tener los juegos de mesa, con más de 1,7 millones de búsquedas. Entre ellos el más buscado fue Basta!, luego Trivia contra reloj y, en tercer lugar, Burako. También los bebés reborn registraron más de 116 millones de búsquedas.

Los libros fueron muy buscados por los uruguayos. Entre ellos las preferencias en general marcaron una inclinación por los de crecimiento personal y reflexión. Sin embargo, el más buscado fue Dulce inspiración, pastelería para todos, de Cathy Denis. Le siguió Este dolor no es mío, de Mark Wolynn, y La felicidad, de Gabriel Rolón.

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