Locales al fin

El día, la hora, el clima, todo parecía estudiado. Tenía que ser domingo, fuera del horario de obra y no estar demasiado ventoso. Era, para ella, el momento ideal para acercarse y cumplir su promesa. Fue así que, en ómnibus desde Nueva Palmira y acompañada por sus dos hijos adolescentes, viajó 270 km hasta la ruta 8 y la 102, frente a los cimientos del estadio de Peñarol. Lo que sigue fue todo ritual. Caminó hasta el alambrado que delimita el estacionamiento de la cancha y se topó con un guardia que no le cedió el paso. Llorando fue por más. Interceptó a un ingeniero que terminaba su visita de rutina y le rogó que la dejara entrar. “¡Por favor! Me vine desde muy lejos a cumplirle la última promesa a mi marido”. Y mostró la cédula de un hombre mayor, un carné añejo que lo identificaba como socio del club y un tarro con cenizas. Fue ahí que Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, entendió lo que significaba para un club, una hinchada, una familia, lo que él estada construyendo.