‘Una batalla tras otra’ triunfa en los Oscar 2026 con seis premios y consagra a Paul Thomas Anderson

La 98ª edición de los Premios de la Academia, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, coronó a Una batalla tras otra , de Paul Thomas Anderson , como la gran ganadora de la noche. La película obtuvo seis estatuillas, entre ellas mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.

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El film, descrito como una saga estadounidense cómica y multigeneracional de resistencia política, se impuso desde temprano como favorito y terminó consolidando ese lugar con múltiples premios. Además de las principales categorías, la producción también se llevó el primer Oscar al mejor reparto y el de mejor actor de reparto para Sean Penn, quien no estuvo presente en la ceremonia.

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Para Anderson, oriundo del Valle de San Fernando y considerado desde hace décadas uno de los cineastas más influyentes de Estados Unidos, el triunfo representó una consagración largamente esperada. Antes de esta gala, el director nunca había ganado un Oscar.

Al recibir el premio al mejor guion adaptado, el cineasta explicó el origen personal del proyecto. “Escribí esta película para mis hijos, para pedirles disculpas por el desastre que dejamos en este mundo; se lo estamos dejando a ellos”, dijo. “Pero también con la esperanza de que sean la generación que, con suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia”.

La ceremonia también dejó varios momentos destacados en las categorías interpretativas. Michael B. Jordan ganó el premio a mejor actor en una de las votaciones más reñidas de la noche, lo que provocó la ovación más fuerte del público en el Dolby Theatre.

“¡Mamá, ¿qué tal?”, dijo el actor al subir al escenario visiblemente emocionado tras recibir la estatuilla.

En la categoría femenina, Jessie Buckley obtuvo el Oscar a mejor actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet. Con este triunfo se convirtió en la primera artista irlandesa en ganar el premio en esta categoría.

Al recibir el galardón, Buckley recordó que ese domingo se celebraba el Día de la Madre en el Reino Unido. “Me gustaría dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre”, afirmó.

Otra de las victorias celebradas fue la de Amy Madigan como mejor actriz de reparto por su actuación en el thriller de terror Weapons. El reconocimiento llegó 40 años después de su primera nominación al Oscar, en 1986, por Twice in a Lifetime.

Embed - Michael B. Jordan wins Oscar for best actor for 'Sinners' at

Pecadores también marca la noche

Aunque Una batalla tras otra fue la gran vencedora, la película Pecadores también protagonizó algunos de los momentos más importantes de la gala. El film llegó a la ceremonia con un récord de 16 nominaciones.

El director Ryan Coogler obtuvo su primer Oscar, mientras que la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el premio en esa categoría.

Arkapaw, apenas la cuarta mujer nominada en la historia del Oscar a mejor fotografía, dedicó su triunfo a las mujeres que trabajan detrás de cámara. “Realmente quiero que todas las mujeres presentes se pongan de pie”, dijo en el escenario. “Siento que no estaría aquí sin ustedes”.

El éxito de Pecadores y Una batalla tras otra también significó una gran noche para Warner Bros., el estudio responsable de ambas producciones.

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Netflix y los éxitos del streaming

La ceremonia también reflejó el peso creciente del streaming en la industria. KPop Demon Hunters, la película más vista de 2025 en Netflix, ganó el Oscar a mejor largometraje de animación y mejor canción por Golden.

El film se convirtió en un fenómeno cultural en la plataforma, acumulando más de 325 millones de visualizaciones. “Esto es para Corea y para los coreanos de todo el mundo”, dijo la codirectora Maggie Kang al recibir el premio.

Netflix también celebró con Frankenstein, de Guillermo del Toro, que obtuvo tres galardones por su realización: diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, y diseño de producción.

Sin embargo, el premio principal de la noche volvió a quedar en manos de una producción estrenada en salas. Hasta ahora, CODA, de Apple, sigue siendo la única película de streaming que ha ganado el Oscar a mejor película.

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Una gala con política y homenajes

La ceremonia fue conducida por Conan O’Brien, quien abrió la gala con referencias a los “tiempos caóticos y aterradores” que atraviesa el mundo. Durante su monólogo destacó el papel del cine como espacio de encuentro global.

“Esta noche rendimos homenaje no solo al cine, sino también a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad tan rara hoy en día: el optimismo”, afirmó.

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La política también estuvo presente en varios discursos y comentarios a lo largo de la noche, con menciones al contexto internacional, a la presidencia de Donald Trump y a la guerra recientemente iniciada en Irán.

Entre los premios políticos de la gala destacó el Oscar al mejor documental para El señor Nadie contra Putin, que retrata a un maestro ruso que documenta el adoctrinamiento de sus alumnos para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

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Recuerdos y despedidas

La gala también tuvo un tono elegíaco en varios momentos. Los productores ampliaron el tradicional segmento In Memoriam tras un año marcado por la muerte de figuras históricas de Hollywood.

Entre los homenajes, Barbra Streisand recordó a Robert Redford, su compañero de reparto en Tal como éramos, a quien describió como “un vaquero intelectual” antes de cantar algunos versos de “The Way We Were”.

Billy Crystal, por su parte, rindió homenaje a Rob y Michele Reiner, asesinados en su casa en diciembre. En sus palabras evocó el espíritu de La princesa prometida, una de las películas más recordadas del cine de los años ochenta.

La ceremonia concluyó con el triunfo de Una batalla tra otra, en una edición de los Oscar que combinó celebraciones cinematográficas, reflexiones sobre el futuro de la industria y una fuerte presencia del contexto político internacional.

FUENTE:FRANCE24