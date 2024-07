El fin de las tendencias

En ese sentido, Internet y las redes sociales fueron disruptivas: la moda no solo sucede en las semanas de la moda, sino todo el año. Las maisons publican constantemente imágenes de los nuevos productos en sus perfiles. Hay colecciones crucero, adelantos de colecciones, colecciones cápsula y colaboraciones con influencers. Y también en ese universo están todas esas marcas que por cuestiones de volumen, prestigio o dinero no logran acceder a la esfera de la Semana de la Moda pero que en el mundo digital encuentran el canal perfecto para mostrar lo que hacen.

Actualmente, las tendencias hablan más de un estado de ánimo, un estilo de vida, una determinada sensibilidad o un punto de vista. Y cada consumidor elige aquellas marcas que vibran en su misma sintonía. Se puede ser una mujer funcional, minimalista y sin estridencias, como sugiere The Row (creada por las hermanas Mary Kate y Ashley Olsen), o alegre, experimental y lúdica en lo que concierne a la moda, como propone Marc Jacobs. Esto no se limita a las marcas de lujo: mientras que las maisons proponen una única visión, las tiendas de moda rápida cuentan con varias líneas que atienden a diferentes personalidades. Por eso es difícil asociarlas a un solo estilo.

De todas maneras, aunque no sean tan evidentes o comunes siguen surgiendo microtendencias a partir de la pasarela. Para el verano 2020, por ejemplo, podemos anticipar la moda de combinar vestidos y túnicas con pantalones, como hicieron Brandon Maxwell, Rosie Assoulin y Prabal Gurung en New York Fashion Week. Las combinaciones de colores inesperadas, como el rosado con el rojo -que comenzó a verse hace ya unas temporadas- y el verde lima con marrón que propusieron tanto Gucci como Fendi, seguramente se popularicen pronto. En cuanto a los calzados, las botas de caña alta en colores vibrantes fueron las grandes protagonistas (una curiosa elección para el verano) junto con las sandalias de punta cuadrada.