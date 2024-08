Danilo Astori: "Soy un melómano perdido; me hubiera gustado ser músico"

APARTE DE SER UN BOLSO FANÁTICO Y UN HINCHA INCONDICIONAL DE FALTA Y RESTO, ¿QUÉ OTRAS COSAS LO MOTIVAN? Soy un melómano perdido; me hubiera gustado ser músico, pero sólo puedo ser escucha y crítico. También me encanta el deporte. Desde hace 24 años juego al tenis y hago aerobismo.

A MUCHAS MUJERES LES PARECEN SÚPER SEXIES. ¿REQUIEREN UN CUIDADO ESPECIAL? Cuando recién empezaba hace años, algunos me hacían bromas en ese sentido; decían que tenía un cuidado especial para que el pelo pareciera mechado... Pero no, garantizado que no. Es todo natural.

USTED TIENE UN HIJO DE 34 AÑOS, DANILO, QUE FUE DUEÑO DEL BAR EL CIUDADANO Y DE THE VAUGHAN. ¿EL ESPÍRITU BOLICHERO LO HEREDÓ DE USTED? Sí, Danilo hijo fue uno de los dueños y lamentablemente no les fue bien a las dos instituciones. Como hincha de El Ciudadano aliento una remotísima esperanza de que se salve. Yo iba mucho allí. Con mi hijo compartimos no solo la pasión bolsiIluda sino también la pasión musical, pero yo nunca fui bolichero. En realidad, es una herencia al revés, él empezó a cultivar esa línea y yo lo seguí.

ADEMÁS TIENE TRES HIJOS CHICOS: FLORENCIA DE 15 AÑOS, FRANCISCO DE 12 Y LUCÍA DE 8. ¿CÓMO ES VOLVER A SER PADRE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES? Volví a leer cuentos de noche, a ir al Parque Rodó... Lo aprovechás más y entendés más matices cuando tenés experiencia.

¿EN QUÉ MOMENTOS DE SU VIDA SE HA SENTIDO MÁS PLENO? Cuando nacieron mis hijos, cuando me enamoré y me sentí correspondido —porque a veces te enamorás y en vez de sentirte pleno sentís una frustración total, también me pasó— y cuando Nacional salió campeón del mundo, lo cual fue ya tres veces.

¿ES TERCO Y APASIONADO DONO LA MAYORÍA DE LOS TAURINOS? Sí. Me he estudiado a mi mismo y he leído características de mi signo y la verdad que son ésas.

¿QUÉ LE QUEDA BIEN EN LA COCINA? Nada.

Sólo me tengo fe para un buen asado. En eso hice el grado, el posgrado y el doctorado: carne de vaca, cordero y lechón.

¿QUÉ LIBROS PREFIERE NO PRESTAR? La obra completa de Felisberto Hernández. La presté y no volvió. Lo mismo me pasó con el libro sobre la vida de Eduardo Mateo, "Razones locas"

¿QUÉ COSAS ES INCAPAZ DE DESECHAR? Discos y libros. Tengo miles. No te imaginás los discos viejos y horribles que guardo.

CUANDO ESTUDIABA PARA CONTADOR, ¿CUÁLES ERAN SUS IDEALES? En realidad empecé a tener vocación con 20 años, cuando estaba en cuarto año de Facultad y supe que quería enseñar. También fue muy importante para mí en aquellos años la influencia de Wilson Ferreira, con quien trabajé desde los 23.

¿A LOS 20 AÑOS ESTABA EN CUARTO DE FACULTAD? Sí, empecé a los 16 porque no hice quinto año de primaria. Los curas del San Francisco de Sales me pasaron de cuarto a sexto, lo cual todavía motiva que algunos amigos me digan que no tengo primaria completa.

TAMBIÉN ESTUDIÓ EN EL SEMINARIO... Sí, estaba con los futuros economistas y ahí tengo que acordarme de Ricardo Zerbino y Julio Porteiro. Con Ricardo dimos juntos desde el primero hasta el último examen, incluso fuimos al exterior a estudiar juntos.

EN VARIAS OCASIONES USTED LE HA LLEVADO LA CONTRA AL LÍDER DE SU PARTIDO EN TEMAS CLAVE. ¿SIEMPRE HA SIDO UN POCO PROVOCADOR? Más de una vez me callé para evitar problemas, pero es algo que me hace sufrir enormemente. En la última discrepancia que tuvimos, no tanto con Tabaré Vázquez sino con el resto del Frente respecto a la Ley de Reactivación, yo les planteé a mis compañeros que debía votarla por una cuestión de principios.

SI GANA LAS ELECCIONES EL FRENTE AMPLIO, ¿SE VE COMO MINISTRO DE ECONOMÍA? En este momento no me veo en ningún otro lugar que no sea el que ocupo; ojalá pueda seguir acá. Sobre un posible lugar en el gabinete, ni siquiera me pronuncio.

¿SE PUEDE DECIR QUE HOY EN DÍA ESTÁ DONDE SIEMPRE SOÑÓ ESTAR? Desde el punto de vista profesional lo estuve porque durante muchos años hice docencia e investigación que es mi debilidad. Tuve la suerte de dar cursos profesionales de posgrados en todos los países de América del Sur y en buena parte de los de América Central. Y ahora también me encuentro en un lugar donde quise estar, pero ya más tarde en la vida.

¿QUÉ LE GUSTARÍA CONTARME QUE NO LE PREGUNTÉ? Es una lindísima pregunta para tener una buena respuesta. ¿Me dejás pensarla un poquito? (Se toma tres minutos) Te hablaría de la influencia de mis viejos y de los salesianos cuando era niño y adolescente. Yo vivía a 50 metros del colegio San Francisco de Sales y la verdad no sé donde estaban los límites entre el colegio y mi casa.