Adeom prohibió participar en un torneo de fútbol y negó la entrega de regalos de Reyes a quienes no adhirieron al menos a un paro

Consultado por Búsqueda, el secretario general de Adeom, Aníbal Varela, defendió la medida comparándola con el funcionamiento de un club de fútbol. “Los hinchas no participan, participan los asociados que tienen derechos y obligaciones. El socio de Adeom tiene la obligación de parar cuando el gremio llama a parar. El que no para tiene la libertad, pero se desafilia del sindicato o tiene las consecuencias y ya está”, argumentó.

Este año los municipales realizaron paros sectoriales (principalmente en limpieza) en protesta por agresiones que sufrieron los trabajadores. También detuvieron sus actividades tras la muerte de José Bustabad, un funcionario de la Usina 3 que falleció en su lugar de trabajo tras caer desde tres metros de altura.

El paro más reciente fue el 11 de noviembre en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y contra la contratación de empresas privadas para sustituir a los trabajadores durante los anteriores paros del sector limpieza. La medida culminó con una asamblea general donde se definió continuar las negociaciones con la administración de la intendenta Ana Olivera.

Los días en que se realizan paros los dirigentes del sindicato pasan lista. De esa manera quedan identificados los afiliados que no hayan acatado las resoluciones tomadas por la asamblea general.

“Para todas las actividades del sindicato es lo mismo”, indicó Varela, y destacó que “corre la misma sanción” para los servicios de biblioteca y fondos de ayuda solidaria, entre otros.

“Todo eso es una obligación de parte del sindicato siempre y cuando cumplan con las obligaciones gremiales que el sindicato pone. El afiliado tiene que acatar las resoluciones adoptadas por la asamblea general y concurrir cuando hay asamblea”, reiteró.

Regalo de reyes.

El próximo domingo 4 de enero, el Teatro de Verano del Parque Rodó recibirá a miles de trabajadores municipales, quienes todos los años celebran junto a sus familias la llegada del Día de Reyes.

Durante horas disfrutarán de espectáculos como el de Marcelo Ribeiro, los humoristas Los Chobbys, los parodistas Los Zíngaros, el cantante de cumbia Alex Stella y el grupo musical Karibe con K. Habrá puestos con inflables, toro mecánico, camas elásticas, circo, panchos, refrescos, helados, pop, algodón de azúcar y tickets para los juegos del Parque Rodó.

La fiesta culminará con la tradición anual: el reparto de los juguetes para los hijos de los afiliados. Sin embargo, este año algunos de esos niños se quedarán con las manos vacías porque allí también se “castigará” a quienes no adhirieron a los paros del sindicato.

“Si no parás no tenés derecho a esas cosas. Me parece lo más sencillo. El sindicato brinda el bienestar para tus hijos con los juguetes en Día de Reyes que pagamos todos y vos cumplís tus obligaciones. El que no esté de acuerdo con las reglas se puede borrar”, afirmó Varela.

