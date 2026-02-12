Negociación entre la Intendencia y Adeom se reactiva en medio del tratamiento del presupuesto en la Junta

La negociación entre la Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) se reactivó, luego de que el preacuerdo alcanzado el pasado 24 de diciembre entre autoridades de la comuna y dirigentes del gremio fuera rechazado en una asamblea general del sindicato a fines de enero. Durante la jornada de ayer, miércoles 11, ambas partes retomaron el diálogo a través de una nueva instancia tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en un intento por acercar posiciones y destrabar un conflicto que permanece abierto pocos días después de que el presupuesto quinquenal ingresó a la Junta Departamental.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El panorama, sin embargo, es incierto: tras la desestimación del preacuerdo y la presentación de una contrapropuesta por parte de Adeom, la negociación volvió a foja cero. Esto generó cuestionamientos por parte del intendente Mario Bergara, quien aseguró entonces a la diaria que los márgenes de acuerdo eran “prácticamente nulos” y que el presupuesto ya estaba “balanceado, sin márgenes para moverse”.

La reunión en el MTSS del miércoles 11 se extendió durante varias horas. Luego el sindicato realizó en su sede un plenario de delegados, que duró hasta altas horas de la noche, con el fin de evaluar la “respuesta del ámbito del ministerio” y “retomar algunos puntos previstos en el preacuerdo anterior”.

Consultados por Búsqueda respecto a cómo se han desarrollado las negociaciones, ediles oficialistas y de la oposición coincidieron en que el rechazo del preacuerdo modificó el escenario de negociación y reabrió cuestionamientos sobre cómo se condujo el proceso dentro del sindicato.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Gonzalo Zuvela, señaló que la decisión del sindicato impacta en la discusión presupuestal, ya que las previsiones incluidas partían del supuesto de que el preacuerdo sería ratificado. Así, sostuvo que los puntos alcanzados en diciembre recogían reclamos históricos del sindicato —como el aumento de salario de los funcionarios departamentales— y dejaban poco margen para nuevas concesiones. “Todo lo que el Ejecutivo Departamental podía ceder, lo cedió”, afirmó, y agregó que, aunque mantiene “respeto total a cómo se manejan los sindicatos”, “mirándolo de afuera es complicado entender el devenir del gremio”. En esa línea, cuestionó la contrapropuesta presentada por el sindicato y señaló que implica redoblar las exigencias respecto de lo ya acordado.

Zuvela también cuestionó la forma en que se resolvió el rechazo del preacuerdo en la asamblea sindical celebrada en enero, al señalar que la decisión fue adoptada por un número reducido de participantes en relación al total de funcionarios. Según indicó, el acuerdo rechazado alcanzaba a unos 8.500 trabajadores y terminó siendo descartado por una votación ajustada, lo que, a su entender, contribuye a explicar las dificultades del proceso de negociación.

En tanto, el edil Juan Ceretta señaló que la situación parecería estar más vinculada a la dinámica interna de Adeom que a la propia negociación con la Intendencia e, incluso, que el desenlace de la última asamblea general evidencia dificultades en la conducción del proceso. “Si hubiera una conducción más firme, se entiende que tu llevas un preacuerdo porque estás convencido que después te lo va a ratificar la asamblea”, comentó.

Desde la oposición, por otro lado, el edil nacionalista Gabriel Cunha puso el foco en las consecuencias institucionales del conflicto y en las dudas que genera negociar sin un acuerdo cerrado mientras se discute el presupuesto quinquenal. “Yo me pregunto la validez que tiene lo que estiman en el presupuesto quinquenal cuando no han logrado cerrar este acuerdo”, señaló. Además, planteó interrogantes sobre la representación sindical tras el rechazo del preacuerdo y sostuvo que la situación evidencia “un problema grande de comunicación y de liderazgo”, en un contexto que “genera dudas” sobre la viabilidad del proceso de negociación en curso.

Finalmente, Cunha sostuvo además que el proyecto presupuestal no refleja “cambios estructurales en la Intendencia” y cuestionó que el gasto corriente haya crecido 2% respecto a la ejecución de 2024, lo que, según planteó, reduce aún más el margen para nuevas concesiones en la negociación salarial, dificulta avanzar en mayores niveles de inversión y condiciona el manejo financiero de la comuna en los próximos años.