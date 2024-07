Ante la amenaza de un nuevo litigio en La Haya en torno a UPM, la Cancillería alega que la contaminación es mayor en Argentina

TRANSPORTE FERROVIARIO Gobierno prevé “potenciar” y poner en competencia a Self, que acumula pérdidas desde que se creó

Ayer Mujica defendió la autorización para que la empresa eleve su producción. “Hicimos las cosas bien y otra cosa: estos finlandeses fuman adentro de una garrafa, no son capitalistas de cuarta como nosotros. No enchastran la mesa en donde van a comer. Se portan bien, mejor que nosotros porque son inteligentes en el largo plazo. Están cuidando el mercado internacional y lo quieren tener abierto. No son las Carmelitas descalzas, vienen a ganar plata, pero cuidan el medio ambiente mejor que nosotros”, dijo.

Por su parte, el canciller Luis Almagro dijo a Búsqueda que el gobierno “va a estar listo para lo que sea necesario”. Ayer miércoles concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados y afirmó que no cree que Argentina acuda efectivamente a La Haya.

Además, informó que el gobierno publicará en los próximos días un estudio que compara la calidad de las aguas en el entorno de la planta de UPM con las de la desembocadura del río Gualeguaychú, que demuestra que el lado argentino presenta niveles de contaminación mayores al uruguayo.

Esta semana la Cancillería argentina publicó en su página web los resultados de un informe realizado por científicos de ese país según el cual la empresa contamina.

El canciller argentino, Héctor Timerman, declaró el lunes 16 a Radio Nacional argentina que “se han agotado ya todas las posibilidades de seguir dialogando” y consideró “obvio que la situación de Botnia es contaminante”. El problema, añadió “es político: cuál es la influencia de Botnia sobre la realidad uruguaya. Ahí está el problema”.

Botnia fue la empresa finlandesa que instaló la planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, pero desde hace algunos años es otra compañía de ese origen (UPM) la propietaria. El emprendimiento enfrentó a los gobiernos rioplatenses desde su génesis y la Corte de La Haya intercedió a instancias de Argentina; en 2010 rechazó el pedido de que la fábrica fuera removida y ordenó hacer un monitoreo técnico conjunto al proceso industrial.

“Gesto inamistoso”.

El viernes 13 Timerman envió una carta a Almagro en la que calificó como un “gesto inamistoso” que se autorizara a UPM a incrementar la actividad de la fábrica.

En octubre de 2013 se había permitido elevar la producción hasta 1.200.000 toneladas anuales, y una ampliación adicional de 100.000 quedó condicionada al cumplimiento por parte de la empresa de ciertos requisitos. El nuevo aumento informado la semana pasada causó enojo en las autoridades argentinas. “Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa” establecido en el Estatuto del Río Uruguay, afirmó Timerman en la carta. Anunció además que la administración de Cristina Fernández de Kirchner decidió recurrir “en forma inmediata” a la Corte Internacional de Justicia y que revaluará “todas las políticas de relacionamiento bilateral” con Uruguay.

La respuesta uruguaya llegó al día siguiente. El sábado 14 de mañana, antes de partir a Bolivia para asistir a la cumbre del G-77 más China, Mujica se reunió con Almagro y con el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Porto, en la Base Aérea Nº 1 para analizar la postura argentina y elaborar una estrategia. Allí resolvieron cuál sería el contenido de la carta que le enviarían al gobierno argentino ese mismo día con la firma del canciller. En la misiva, de más de tres páginas, Almagro negó que la autorización a UPM sea un gesto inamistoso y afirmó que Uruguay “está dispuesto a negociar sin dilaciones”.

Expresó “sorpresa” ante la intención del gobierno argentino de revaluar las políticas de relacionamiento bilateral dado que Uruguay “ha reclamado en forma reiterada un ejercicio conjunto de esa naturaleza” para examinar las medidas unilaterales que Argentina “ha venido adoptando y que perjudican injustificadamente al comercio, el turismo y los puertos uruguayos”. Calificó de “desproporcionadamente costosa” e “infundada” la decisión de recurrir a La Haya, y acusó a Argentina de generar por la “vía de los hechos un derecho de veto que no existe” de los proyectos uruguayos a partir de la “prolongación indefinida de los mecanismos de información y consulta”.

Al día siguiente, Mujica y Fernández coincidieron en la cumbre en Santa Cruz. Cuando la presidenta notó la presencia de Mujica se acercó especialmente a saludarlo y le dio un abrazo. Sin embargo, no trataron el tema. Consultada por la prensa sobre el diálogo con su par uruguayo, Fernández dijo que “siempre” habla con él.

“Esquizofrénico”.

El martes 16 el diputado del MPP Víctor Semproni publicó en su cuenta de la red social Twitter que Timerman “es un esquizofrénico que debiera estar internado en lugar de estar inventando conflictos”. El presidente José Mujica dijo a Búsqueda estar “molesto por las declaraciones inútiles” que hizo el diputado de su sector. “No tiene ni pies ni cabeza lo que dijo. No ayuda en nada y no nos representa”, aseguró.

Tras conocer los dichos de Semproni, Timerman aseguró a la agencia argentina Télam que “con declaraciones de esta índole” se “dificulta mucho el diálogo abierto”.

El canciller uruguayo también se desligó de los comentarios del diputado oficialista. “No comparto ni remotamente esas afirmaciones. No es la manera de dirigirse a autoridades de otro país”, declaró a radio Sarandí.

Mujica informó que en su audición radial pedirá disculpas a Timerman por los agravios de Semproni.

Información Nacional

2014-06-19T00:00:00

2014-06-19T00:00:00